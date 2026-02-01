Hindustan Hindi News
This Indian city is named in Epstein Files Khamenei reveals Trump limits read top news
एपस्टीन फाइल्स में भारत के इस शहर का नाम, खामनेई ने बता दी ट्रंप की हद; पढ़ें बड़ी खबरें

एपस्टीन फाइल्स में भारत के इस शहर का नाम, खामनेई ने बता दी ट्रंप की हद; पढ़ें बड़ी खबरें

संक्षेप:

कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट की आलोचना करते हुए कहा है कि आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है। वही, अमेरिका समेत दुनिया भर की राजनीति में हलचल मचाने वाली एपस्टीन फाइल्स में पुणे का नाम भी सामने आया है।

Feb 01, 2026
Top News Today: कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट की आलोचना करते हुए कहा है कि आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है। वही, अमेरिका समेत दुनिया भर की राजनीति में हलचल मचाने वाली एपस्टीन फाइल्स में पुणे का नाम भी सामने आया है। इधर, ईरान-अमेरिका तनाव के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई ने रविवार को एक बड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान पर कोई भी सैन्य हमला मध्य पूर्व में क्षेत्रीय युद्ध को जन्म देगा। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

राहुल गांधी ने बजट पर क्या कहा

कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार के आम बजट पर निशाना साधते हुए कहा कि आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है। किसान भी परेशान हैं। यह बजट सुधारों से मुंह मोड़ता है और देश की असली समस्याओं से अनजान है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की जमकर प्रशंसा की और इसे ऐतिहासिक बताया। पढ़ें पूरी खबर...

विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करेंगे: जालंधर में PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास जी की 649वीं जयंती पर पंजाब के जालंधर में आयोजित समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी ने हमें सेवा का जो मार्ग दिखाया, उससे प्रेरणा और ऊर्जा मिली है। मुझे एक और बात की खुशी है कि अभी थोड़ी देर पहले गुरु रविदास जी के नाम पर आदमपुर एयरपोर्ट का नामकरण हुआ है। अब यह एयरपोर्ट 'गुरु रविदास जी महाराज एयरपोर्ट' के नाम से जाना जाएगा। पढ़ें पूरी खबर...

एपस्टीन फाइल्स में भारत के इस शहर का नाम आया

अमेरिका सहित दुनिया भर की राजनीति में हलचल मचाने वाली एपस्टीन फाइल्स में पुणे का नाम भी सामने आया है। शुक्रवार को अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी नए दस्तावेजों में बिल गेट्स के पूर्व सलाहकार बोरिस निकोलिक की भारत यात्रा के बारे में ईमेल से जानकारी मिली। 2012 में निकोलिक ने जेफ्री एपस्टीन को भेजे ईमेल में पुणे शहर का जिक्र किया और इसे एक 'गंदा शहर' बताया। पढ़ें पूरी खबर...

बलूचिस्तान में बड़े हमलों के बाद पाकिस्तान सेना का जवाबी कार्रवाई

पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में 145 आतंकवादियों को मार गिराया और उनके नापाक इरादों को नाकाम कर दिया। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने रविवार को बताया कि सुरक्षा बलों ने करीब 40 घंटों में 145 आतंकवादियों को खत्म किया। बयान में कहा गया कि शनिवार को आतंकवादियों ने पूरे प्रांत में कई हमले किए, जिनका मकसद स्थानीय लोगों की जिंदगी और विकास कार्यों में बाधा डालना था। पढ़ें पूरी खबर...

मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ जाएगी

ईरान-अमेरिका तनाव के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने रविवार को बड़ी चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान पर कोई भी सैन्य हमला मध्य पूर्व में 'क्षेत्रीय युद्ध' को जन्म देगा, जिससे पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संघर्ष फैल सकता है। यह बयान तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामी गणराज्य पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दी। पढ़ें पूरी खबर...

