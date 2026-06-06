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Cabinet Reshuffle: मोदी कैबिनेट में आ सकते हैं यह पूर्व कांग्रेस नेता, राज्यसभा चुनाव ने बढ़ाया सस्पेंस

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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Cabinet Reshuffle: कैबिनेट में फेरदबदल को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन NDA या भाजपा की ओर से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन राज्यसभा चुनावों ने इसे लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया है। वहीं, भाजपा कई मंत्रियों को संगठन स्तर की जिम्मेदारियां दे चुकी है।

Cabinet Reshuffle: मोदी कैबिनेट में आ सकते हैं यह पूर्व कांग्रेस नेता, राज्यसभा चुनाव ने बढ़ाया सस्पेंस

Cabinet Reshuffle: राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से ही अटकलों का दौर जारी है। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का नाम न होना और पार्टी महासचिव तरुण चुघ की एंट्री है। इसके साथ ही संकेत मिलने लगे हैं कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में फेरबदल हो सकते हैं। अटकलें ये भी हैं कि इस बार पंजाब से सुनील जाखड़ को भी मौका दिया जा सकता है।

दो केंद्रीय मंत्री लिस्ट में नहीं

बिट्टू के अलावा भाजपा के उम्मीदवारों (BJP Rajyasabha List) की ताजा लिस्ट से मंत्री जॉर्ज कुरियन का नाम भी गायब है। वहीं, नई चुघ और हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया को राजस्थान से मौका दिया गया है। पार्टी को अभी कर्नाटक के लिए उम्मीदवार तय करना है और झारखंड में चुनाव लड़ने का फैसला करना है। राज्यसभा की 24 और तीन उपचुनाव वाली सीटों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख आठ जून है।

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पंजाब कोटे से कौन होंगे मंत्री

बिट्टू का नाम नहीं होने के बाद अटकलें तेज हो गईं हैं कि पंजाब कोटे से सरकार में मंत्री कौन होगा। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, चुघ के अलावा भाजपा के पूर्व पंजाब प्रमुख सुनील जाखड़ के नाम की चर्चाएं तेज हो गईं हैं। हालांकि, इसे लेकर पार्टी ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। वहीं, नेता की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है।

फिलहाल, जाखड़ का नाम भाजपा उम्मीदवारों में शामिल नहीं हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सूत्र बताते हैं कि उम्मीदवारों की सूची में नहीं होने के बाद भी जाखड़ के मंत्री पद की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता।

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क्या है वजह

हाल ही में भाजपा ने राज्य में सरदार केवल सिंह ढिल्लों को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सिख नेता को कमान सौंपे के बाद पार्टी हिंदू चेहरे को कैबिनेट में लाकर संतुलन बनाने की कोशिश कर सकती है। अब इस प्रक्रिया में चुघ और जाखड़ दोनों ही फिट बैठते हैं। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भाजपा पंजाब से दलित या ओबीसी को भी शामिल कर सकती है।

2 मंत्रियों का क्या होगा

हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा ने अपनी सुनिश्चित जीत वाली 11 में से 10 के लिए और तय जीत वाले एक उपचुनाव के लिए उम्मीदवार तय कर दिए हैं। इस समय कार्यकाल पूरा कर रहे दो केंद्रीय मंत्रियों जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू को टिकट नहीं दिया गया है। बिट्टू पंजाब का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अब वहीं काम करेंगे, जबकि कुरियन संगठन में आ सकते हैं।

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कब होगा कैबिनेट फेरबदल

फिलहाल, कैबिनेट में फेरदबदल को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन NDA या भाजपा की ओर से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन राज्यसभा चुनावों ने इसे लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया है। वहीं, भाजपा कई मंत्रियों को संगठन स्तर की जिम्मेदारियां दे चुकी है।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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