कांग्रेसी सीएम का पीएम मोदी को समर्थन, किस पर भड़कीं सायोनी घोष; शाम की पांच बड़ी खबरें
कर्नाटक दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भरपूर समर्थन दिया है। डीके ने पीएम मोदी से कहाकि पूरा कर्नाटक आपके साथ खड़ा है। शाम की पांच बड़ी खबरें…
कर्नाटक दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भरपूर समर्थन दिया है। डीके ने पीएम मोदी से कहाकि पूरा कर्नाटक आपके साथ खड़ा है। वहीं, कभी ममता दीदी के सुर में सुर मिलाने वाली सायोनी घोष अब विपक्ष पर उखड़ती नजर आ रही हैं। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...
पूरा कर्नाटक आपके साथ खड़ा है, मिलकर काम करेंगे; PM मोदी से क्या बोले शिवकुमार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र 'विवेक स्मारक' का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने पीएम मोदी से सहयोग की अपील करते हुए कहा, 'पूरा कर्नाटक आपके साथ खड़ा है। हम मिलकर काम करना चाहते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम सभी साथ मिलकर आगे बढ़ें। यह एक महान राज्य है। पूरी खबर
टैक्सपेयर का पैसा बर्बाद हो रहा, संसद सत्र के स्थगित होने पर भड़कीं सायोनी घोष
संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। शुरुआत से ही विपक्ष जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के आंदोलन के दौरान किए गए लाठीचार्ज, पैलेट गन और राम मंदिर के मुद्दे पर हंगामा कर रहा है। ज्यादातर समय संसद ठप रही है। इस पर कभी तृणमूल कांग्रेस (TMC) में ममता बनर्जी की करीबी रहीं सायोनी घोष ने विपक्ष पर हमला बोला है। एनसीपीआई सांसद सायोनी घोष ने कहा है कि संसद सत्र ठीक से नहीं चल रहा है। हर दिन रुकावट आ रही है और टैक्सपेयर का पैसा बर्बाद हो रहा। पूरी खबर
फिर तो मैं इतिहास बना दूंगा, क्या था निर्मल पुर्जा का प्लान; क्यों चुना था PoK पीक
जाने-माने पर्वतारोही निर्मल पुर्जा का निधन हो गया। वह छह पर्वतारोहियों की टीम के साथ एक मिशन पर थे, जब एक हिमस्खलन की चपेट में आ गए। निम्सडाई के नाम से मशहूर निर्मल की मौत के बाद उनका एक्स पर किया अंतिम पोस्ट वायरल हो रहा है। 27 जुलाई को किए गए इस पोस्ट में निर्मल ने बताया कि पीओके स्थित इस ‘ब्रॉड पीक’ पर चढ़ना कभी योजना का हिस्सा था ही नहीं। उन्होंने लिखा था कि मिशन बदलते रहते हैं। हैट्रिक प्रोजेक्ट इसलिए फोकस में था, क्योंकि यह एक बड़ा मिशन था। पूरी खबर
आ गई खुशखबरी! UPSSSC ने कर दिया PET 2026 का ऐलान, जानिए पूरा शेड्यूल
यूपीएसएसएससी (UPSSSC) ने लाखों उम्मीदवारों को खुशखबरी देते हुए PET 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वो खुशखबरी दे ही दी है। गौरतलब है कि PET परीक्षा उत्तर प्रदेश की ज्यादातर भर्तियों का पहला चरण माना जाता है। इस परीक्षा को पास करना यूपीएसएसएससी द्वारा निकाली जाने वाली भर्तियों की पहली शर्त होती है। पूरी खबर
सोमन राणा ने भारत के लिए जीता गोल्ड, जादूमणि और शुभम को रजत से करना पड़ा संतोष
ग्लास्गो में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने 10वें दिन बॉक्सिंग में दो गोल्ड जीतने के बाद एक और गोल्ड मडेल पुरुष शॉट पुल 57 इवेंट में जीत लिया है। भारतीय पैरा एथलीट सोमन राणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुष शॉट पुट F57 इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। यह भारत के लिए दिन का तीसरा गोल्ड मेडल है। पूरी खबर
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।