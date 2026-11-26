तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी के दीपथून पर कार्तिगई दीपम नहीं जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर हुई है। याचिका में 11 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और मुख्यमंत्री विजय व मंत्रियों की भूमिका का खुलासा करने की मांग की गई है।

दीप जलाने के आदेश की अवहेलना का आरोप, अब सीएम विजय और मंत्रियों की भूमिका की जांच की मांग (फाइल फोटो- @CMOTamilnadu X)

तमिलनाडु के तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून में कार्तिगई दीपम जलाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर अब मुख्यमंत्री विजय और उनके मंत्रियों की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर अवमानना याचिका में मांग की गई है कि यह स्पष्ट किया जाए कि मुख्यमंत्री विजय थलपति या उनके किसी मंत्री ने अदालत के आदेश को लागू नहीं करने के लिए कोई निर्देश तो नहीं दिया था।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, यह याचिका उन 11 सरकारी अधिकारियों और मंदिर पदाधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग के साथ दायर की गई है, जिन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने का आरोप लगाया गया है।

मुख्यमंत्री और मंत्रियों की भूमिका का खुलासा करने की मांग मद्रास हाईकोर्ट में दीपथून पर दीप जलाने की मांग को लेकर मूल याचिकाकर्ताओं में शामिल राम रविकुमार ने सुप्रीम कोर्ट में यह अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में तमिलनाडु के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर सरकार के स्तर पर लिए गए फैसलों की पूरी जानकारी देने का निर्देश देने की मांग की गई है।

इसमें खास तौर पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों की संभावित भूमिका का खुलासा करने को कहा गया है। याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों और राजनीतिक नेतृत्व के बीच हुई बातचीत तथा फैसलों से जुड़े दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और अदालत में पेश करने की मांग भी की है।

इन दस्तावेजों में शामिल हैं: सरकारी फाइलों पर की गई टिप्पणियां

बैठकों के मिनट्स

खुफिया रिपोर्ट राजनीतिक नेतृत्व और संबंधित अधिकारियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक संवाद याचिका में कहा गया है कि आदेश की अवहेलना की जिम्मेदारी केवल उन अधिकारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए जिन्हें आदेश लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, बल्कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि अवहेलना के पीछे निर्णय किस स्तर पर लिया गया।

20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दीप जलाने की अनुमति दी थी 20 नवंबर को जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने मंदिर प्रशासन की ओर से अधिकृत सीमित टीम को 24 नवंबर को तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी स्थित दीपथून पर पारंपरिक दीप जलाने की अनुमति दी थी।

हालांकि, त्योहार के दिन मद्रास हाईकोर्ट के सामने मदुरै के जिला कलेक्टर और राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन के आश्वासन के बावजूद दीप नहीं जलाया गया। अवमानना याचिका में मंदिर के न्यासी बोर्ड के उस सर्वसम्मत फैसले पर भी सवाल उठाया गया है, जिसमें पारंपरिक स्थान पर दीप जलाने का निर्णय लिया गया था।

धार्मिक परंपराओं और आगम नियमों का हवाला याचिका के अनुसार, मंदिर प्रशासन ने दीप जलाने के फैसले को लेकर धार्मिक परंपराओं, आगम नियमों और धार्मिक विशेषज्ञों तथा स्थानिकरों की राय का हवाला दिया था। हालांकि, याचिकाकर्ता का दावा है कि मंदिर के स्थानिकम भट्टारों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दीपथून पर दीप जलाने को लेकर अपनी ओर से कोई राय देने से इनकार किया था। याचिका में कहा गया है कि मंदिर के न्यासी बोर्ड का प्रस्ताव किसी न्यायिक आदेश को निष्प्रभावी नहीं कर सकता।

किन अधिकारियों और पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग? अवमानना याचिका में कथित अवहेलना के लिए जिन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं, उनमें शामिल हैं:

हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) आयुक्त टीजी विनय

मदुरै के जिला कलेक्टर निशांत कृष्णा

पुलिस आयुक्त एस राजेंद्रन

पुलिस उपायुक्त इनिगो विजय

HR&CE के संयुक्त आयुक्त

मंदिर के कार्यकारी अधिकारी

मंदिर के पांच न्यासी याचिकाकर्ता ने अदालत से उन लोगों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने पर विचार करने की मांग की है, जिन्होंने आदेश की अवहेलना को मंजूरी दी, निर्देश दिया या जानबूझकर इसके लिए उकसाया। इसमें उनके पद की परवाह किए बिना कार्रवाई की मांग की गई है।

सात दिनों के भीतर दीप जलाने की नई तारीख तय करने की मांग याचिका में सजा की मांग के अलावा सुप्रीम कोर्ट से संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सात दिनों के भीतर दीपथून पर दीप जलाने की नई तारीख तय करने का अनुरोध किया गया है।