तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपक जलने से पहले चप्पे-चप्पे पर CRPF के जवान, फूल बरसाकर हुआ स्वागत
सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्देश केबाद तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की तैयारियां चल रही हैं। वहीं सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। स्थानीय लोगों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया।
सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के बाद तमिलनाडु की तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर आज दीप जलाया जाएगा। इसी पहाड़ी की तलहटी में अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी यानी मुरुगन स्वामी का मंदिर है। सुबह से ही सीआरपीएफ चप्पे-चप्पे पर तैनात है। सीआरपीएफ के जवानों के पहुंचने पर लोगों ने उनका स्वागत फूल बरसाकर किया। रात से ही रैपिड ऐक्शन फोर्स और सीआरपीएफ की टुकड़ियां अपनी चौकियां स्थापित करने में लग गई थीं।
100 साल के संघर्ष का अंत
यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यहां के 100 साल के संघर्ष का अंत हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकारें और पुलिस यहां पर कभी दीप नहीं जलवा पाईं।
सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने घटनास्थल पर इस बात की पुष्टि की कि क्षेत्र में एक कंपनी तैनात की गई है, जो शाम के समारोह से पहले उच्च अधिकारियों से आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रही है।
दीपथून स्तंभ पर नहीं जल पाया था कार्तिगई का दीप
शीर्ष अदालत का यह हस्तक्षेप 24 नवंबर की उस घटना के बाद आया है, जब 'दीपथून' स्तंभ पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम नहीं जलाया गया था। अदालत के पहले के अंतरिम आदेश के बावजूद, इस दीपक को उचिपिल्लैयार मंदिर के पास वाले स्थान पर जलाया गया था। सूत्रों ने बताया कि मुस्लिम श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियात के तौर पर दरगाह पर भी सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है।
जानकारी के मुताबिक कार्तिगई दीपम अनुष्ठान की तैयारी के तहत पहाड़ी की चोटी पर दीपथून के चारों ओर अस्थायी मंच और मचान का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी (स्थानिक) और अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर की देखरेख में पारंपरिक दीया रखने तथा दीप प्रज्वलित करने के दौरान सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए श्रमिक दीपथून स्तंभ के चारों ओर अस्थायी मंच और मचान तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता डॉ. तमिलिसाई सौंदरराजन, एल. मुरुगन और नैनार नागेंद्रन के अलावा हिंदू मुन्नानी के प्रदेश अध्यक्ष कादेश्वर सुब्रमण्यम तथा अन्य नेता तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इन नेताओं को इससे पहले 24 नवंबर को स्थानीय पुलिस ने पहाड़ी पर जाने से रोक दिया था।
क्या है यह दीपम विवाद
सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपरनकुंद्रम की पहाड़ी पर स्थित स्तंभ पर दीप जलाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्य सचीव समेत कई अधिकारियों को अवमानना का नोटिस भी भेजा है। पिछले साल मद्रास हाई कोर्ट के जज जीआर स्वामिनाथन ने स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति दी थी। हालांकि जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर आदेश लागू ही नहीं किया।
मदुरै में तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की तलहटी में सुब्रमण्यम स्वामी का मंदिर है। यह मुरुगन स्वामी के छह प्रमुख निवास स्थलों में से एक है। वहीं इसी पहाड़ पर बहादुरशाह दरगाह है पहाड़ की चोटी पर एक स्तंभ है जहां कार्तिगई दीपम जलाने की परंपरा थी. इसे दीप स्तंभ कहा जाता है। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह स्तंभ अग्रेजी सरकार के दौरान बना था। कार्तिगई दीपम तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार में धार्मिक स्थलों पर दीप जलाए जाते हैं। कई दशकों से मंदिर प्रशासन पहाड़ी के निचले हिस्से में ही दीप मंडपम में दीप जलाता था।
हिंदू संगठनों की मांग थी कि पहाड़ी पर स्थित स्तंभ पर भी दीप जलाया जाए। तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया था। सरकार ने कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई थी।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें