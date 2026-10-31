तीसरी क्लास के छात्र ने KG में पढ़ने वाली बच्ची को बेरहमी से पीटा, सिर पर गमले से भी मारा
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम स्कूल पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल, पुलिस स्कूल प्रबंधन से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि हमला किन परिस्थितियों में हुआ।
panchkula news today: हरियाणा के एक स्कूल में तीसरी कक्षा के एक छात्र ने KG क्लास की छात्रा पर पत्थरों और गमले से हमला कर दिया। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लड़की की स्थिति गंभीर होने के कारण बाद में उसे चंडीगढ़ के PGI अस्पताल रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि यह घटना पंचकूला के संस्कृति मॉडल स्कूल की है।
तीसरी कक्षा के छात्र ने पहले बच्ची पर पत्थरों से हमला किया और फिर एक गमला उठाकर उसके सिर पर दे मारा। इसके बाद वह बच्ची को एक खाली क्लासरूम में ले गया और वहां भी उसके साथ मारपीट करता रहा। बार-बार उसका सिर टकराता रहा। बच्ची के बेहोश हो जाने के बाद भी हमला जारी रहा। इसके बाद लड़का बच्ची के बाल पकड़कर उसे स्कूल परिसर में घसीटता रहा।
पिता से मिलवाने के बहाने छत पर ले गया
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लड़का बच्ची को यह कहकर स्कूल की पहली मंजिल पर ले गया था कि वह उसे उसके पिता से मिलवाएगा। लेकिन पहली मंजिल पर पहुंचते ही उसने बच्ची पर हमला कर दिया। हमले के बाद बच्ची को सेक्टर 6 के सिविल अस्पताल ले जाया गया। चोटों की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे चंडीगढ़ के पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) रेफर कर दिया। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
जांच में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम स्कूल पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल, पुलिस स्कूल प्रबंधन से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि हमला किन परिस्थितियों में हुआ। घटना के कारणों को समझने के लिए इसमें शामिल लड़के के माता-पिता से भी पूछताछ की जा रही है।
इस घटना के बाद स्कूल परिसर में बच्चों के बीच डर का माहौल बना हुआ है। बच्चों के अभिभावक भी डरे हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बारे में और जानकारी का इंतजार है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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