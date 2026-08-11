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चोरों का WhatsApp कोड! मुंबई गैंग की डिजिटल 'सीक्रेट भाषा' का खुलासा

By Shubham Sharma
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अंधेरी में एक्टिव इस गिरोह को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने खुलासा किया है कि कैसे मुंबई के जेबकतरे अब हाई-टेक होकर स्मार्टफोन और डेली-चेंजिंग वॉट्सऐप कोड्स के जरिए अपना सिंडिकेट चला रहे थे।

Mumbai Theives
मुंबई चोरों का वॉट्सऐप पर रोजाना एक नया कोड भेजा जाता था।

"चाचा ने सलाम दिया" या "आज मौसम कैसा है?" आम इंसान के लिए ये बेहद सामान्य बातचीत या हाय-हेलो लग सकते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस की MIDC पुलिस स्टेशन टीम के लिए ये कोड शब्द पॉकेटमारों के खतरनाक 'धक्का गैंग' (Dhakka Gang) का राज खोलने वाली चाबी साबित हुए।

अंधेरी में एक्टिव इस गिरोह को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने खुलासा किया है कि कैसे मुंबई के जेबकतरे अब हाई-टेक होकर स्मार्टफोन और डेली-चेंजिंग वॉट्सऐप कोड्स के जरिए अपना सिंडिकेट चला रहे थे।

वॉट्सऐप कॉल से लेकर डेली कोड्स तक

DCP (वेस्ट जोन 3) दत्ता नलवडे के नेतृत्व में हुई जांच में सामने आया कि गिरोह का मुख्य सरगना हर सुबह वॉट्सऐप पर सदस्यों से संपर्क करता था।

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यह कोड वर्ड चोरी का प्लान बनाने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए बोला जाता था कि कोई साथी पुलिस के हत्थे तो नहीं चढ़ा है।

वॉट्सऐप पर रोजाना एक नया कोड भेजा जाता था। ऑल-क्लियर मिलने के बाद ही तय होता था कि किस बस रूट (BEST Buses) को निशाना बनाना है और कहां मिलना है।

अंधेरी में गैंग के दो साथियों की गिरफ्तारी के तुरंत बाद बाकी सदस्यों ने अपना ठिकाना बदलकर नवी मुंबई के जूईनगर में शिफ्ट कर लिया था।

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135 महंगे स्मार्टफोन बरामद

MIDC पुलिस टीम- सीनियर इंस्पेक्टर घनश्याम नायर, इंस्पेक्टर सुनील करांडे, एसआई किरण नवाले व अन्य ने गैंग के पास से 135 महंगे स्मार्टफोन्स बरामद किए हैं, जिनकी बाजार में कीमत 90,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक है।

आईफोन क्यों नहीं चुराते थे?

पुलिस के अनुसार, यह गैंग iPhone चुराने से बचता था क्योंकि इसे अनलॉक करना बेहद मुश्किल होता है और बांग्लादेश और नेपाल जैसे इनके मुख्य ब्लैक मार्केट में आईफोन की रीसेल वैल्यू कम मिलती है।

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मुंबई में जेबकतरों का कोड सिग्नल इतिहास

पूर्व पुलिस कमिश्नर डी. शिवनंदन और क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, मुंबई में गिरोहों के संवाद का तरीका समय के साथ बदलता रहा है:

बस में चोरी करने की 'मशीन' तकनीक

अधिकारियों ने बताया कि 4-5 सदस्यों का यह गिरोह BEST बसों में चढ़ता था। आपस में बिना कोई बात किए, 2-3 सदस्य शिकार का ध्यान भटकाते थे (धक्का देकर या शोर मचाकर), जबकि गिरोह का मुख्य सदस्य जिसे "मशीन" कहा जाता था, जेब से फोन या पर्स उड़ा लेता था। इसके बाद सभी सदस्य अलग-अलग बस स्टॉप्स पर उतरकर फरार हो जाते थे।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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