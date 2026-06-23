जहां हुआ प्यार और तय हुई शादी, वहीं मिली मौत; लखनऊ अग्निकांड में स्वाहा हुए खूबसूरत सपने
लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक ऐसा कपल भी था, जिसकी कुछ दिनों के बाद शादी होने वाली थी। यह दुखद कहानी है नीलेश और अनामिका सामंत की।
लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक ऐसा कपल भी था, जिसकी कुछ दिनों के बाद शादी होने वाली थी। यह दुखद कहानी है नीलेश और अनामिका सामंत की। नीलेश कुमार के जीवन में खुशियों की नई शुरुआत होने वाली थी। प्रमोशन, सैलरी में इजाफा और अनामिका सामंत के साथ शादी-सब कुछ तय हो चुका था। दूसरी ओर, अनामिका भी अपने जीवन के नए अध्याय की दहलीज पर खड़ी थीं। उनके माता-पिता पिछले हफ्ते ही पश्चिम बंगाल से लखनऊ आकर होने वाले समधी परिवार से मिलकर लौटे थे। लेकिन सोमवार को अलीगंज के एक व्यावसायिक भवन में लगी भीषण आग ने दोनों की जिंदगी ही छीन ली। जिन घरों में शादी की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है।
यहीं हुई थी दोनों की मुलाकात
नीलेश (27) और अनामिका (30) की मुलाकात अलीगंज के इसी एनिमेशन ट्रेंनिंग सेंटर में हुई थी, जहां दोनों कार्यरत थे। साथ काम करते-करते दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे प्रेम में बदल गई। बाद में दोनों परिवारों ने भी इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दी। नीलेश के भाई अभिषेक ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर नम आंखों से बताया कि पिछले सप्ताह घर पर एक छोटा-सा पारिवारिक कार्यक्रम हुआ था। परिवार के सभी लोग अनामिका से मिले थे। वह बेहद मिलनसार और खुशमिजाज थीं। परिवार ने अगले हफ्ते पश्चिम बंगाल में अनामिका के घर जाने के लिए ट्रेन टिकट भी बुक करा लिए थे। अभिषेक ने कहाकि यात्रा की तैयारियां की जा रही थीं। किसी को अंदाजा नहीं था कि सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा।
परिवार के लिए असहनीय आघात
नीलेश के परिवार के लिए यह आघात इसलिए भी असहनीय है क्योंकि उन्होंने विवाह के बाद के जीवन के लिए वर्षों से योजनाएं बनाई थीं। तीन भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर रहे नीलेश को रिश्तेदार एक मेहनती, जिम्मेदार और समर्पित पेशेवर के रूप में जानते थे। उनका अधिकांश समय काम और परिवार के भविष्य को बेहतर बनाने की योजनाओं में बीतता था। परिजनों के अनुसार, नीलेश को इस साल प्रमोशन और इन्क्रीमेंट की उम्मीद थी। वह विवाह से पहले अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करना चाहते थे। परिवार के एक सदस्य ने कहाकि हम इसी साल शादी कराना चाहते थे, लेकिन नीलेश का कहना था कि अगले साल शादी करेंगे। वह प्रोन्नति और वेतन वृद्धि को लेकर बहुत उत्साहित था और भविष्य के लिए कई योजनाएं बना रहा था।
घर बनवाने में भी जुटे थे नीलेश
रिश्तेदारों के मुताबिक, नीलेश विवाह के लिए बचत करने के साथ-साथ परिवार के नए घर के निर्माण में भी आर्थिक सहयोग कर रहे थे। उनके रिश्तेदार समरेंद्र ने बताया कि नीलेश अक्सर कहते थे कि नया घर बन जाने के बाद उसी घर से उनकी शादी होगी। वह उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन शादी की तैयारियों में जुटा परिवार अब पोस्टमार्टम हाउस के बाहर उनके पार्थिव शरीर का इंतजार करता नजर आया। अनामिका के परिवार का दुख और भी गहरा है। उनकी 27 वर्षीय चचेरी बहन सोमिल्या भी इस अग्निकांड में जान गंवाने वालों में शामिल हैं। वह उसी एनिमेशन केंद्र में कार्यरत थीं।
हादसे से कुछ देर पहले शादी की बातें
हादसे से कुछ घंटे पहले तक दोनों परिवारों में यात्रा की योजनाओं, शादी की तारीखों और आने वाले सुनहरे दिनों की बातें हो रही थीं। शाम होते-होते उन बातचीतों की जगह घबराहट भरे फोन कॉल, अस्पतालों के चक्कर और अपनों की पहचान करने की पीड़ा ने ले ली। दो परिवारों को मिलाने वाला एक खूबसूरत रिश्ता, जो विवाह की मंजिल तक पहुंचने वाला था, अंततः पोस्टमार्टम हाउस के बाहर आकर थम गया। जिन सपनों को दोनों ने मिलकर संजोया था, वे अलीगंज अग्निकांड की लपटों में हमेशा के लिए राख हो गए। अनामिका की मां, सुलेखा सामंत, अपनी आखिरी बातचीत को याद करते हुए आंसू रोकने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने कहाकि उसने सोमवार सुबह मुझसे बात की थी। हम रोज बात करते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह हमारी आखिरी होगी।
लखनऊ में परिवार को मिली दर्दभरी खबर
परिवार के सदस्य-उनके माता-पिता विश्वनाथ और सुलेखा, भाई आकाश और चाचा पलाश कोलकाता पुलिस से इस दुखद घटना की खबर मिलने के बाद लखनऊ पहुंचे। वे मंगलवार को शहर पहुंचे, और किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। इसके बजाय, उन्हें मुर्दाघर में एक दिल दहला देने वाली सच्चाई का सामना करना पड़ा। अनामिका के शव की पहचान करने के मुश्किल अनुभव को बताते हुए परिवार के एक सदस्य ने कहाकि सिर्फ़ उसका चेहरा दिख रहा था। हम उसी से उसे पहचान पाए। उसका बाकी शरीर जल चुका था। परिवार के लिए यह नुकसान इसलिए भी बहुत मुश्किल है क्योंकि उन्होंने हाल ही में साथ समय बिताया था। कुछ हफ़्ते पहले ही, जून में, परिवार मनाली गया था, जहां की यादें अब रुलाती हैं।
अब रह गई सिर्फ याद
रिश्तेदारों ने अनामिका को एक देखभाल करने वाली बेटी बताया, जो काम के सिलसिले में सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने के बावजूद अपने परिवार से गहराई से जुड़ी हुई थी। घर पर उसकी रोजाना की कॉल उसकी मां के लिए एक प्यारी आदत बन गई थी। परिवार उसकी शादी की तैयारी कर रहा था। लखनऊ में जरूरी औपचारिकता पूरी होने के बाद, परिवार उसके शव को पश्चिम बंगाल ले जाने की तैयारी कर रहा है। उसका अंतिम संस्कार हावड़ा जिले में उनके पैतृक गांव गढ़बालिया में किया जाएगा, जहां रिश्तेदार और ग्रामीण उसके घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।