लाशों से वोट डलवाकर लंबे समय से राज्य में सत्ता चला रहे हैं, केंद्रीय मंत्री ने लगा दिए बड़े आरोप

वह थ्रिसूर में हुए विवाद पर चर्चा कर रहे थे। यहां कांग्रेस और वाम दलों ने मतदाता सूची में हेरफेर के आरोप लगे थे। सुरेश गोपी का दावा था कि केरल की मतदाता सूची में कई मरे हुए लोगों को भी सक्रिय वोटर दिखाकर शामिल किया गया था।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 01:17 PM
SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण और विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों के बीच केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को लाशों ने चुना है, वो सालों से केरल में सरकार चला रहे हैं। इससे पहले भी बुजुर्ग को घर दिलाने और बैंक घोटाले का शिकार एक महिला के धन वापसी मामले में दिए गए बयानों को लेकर गोपी विवादों में आ गए थे।

इंडिया टुडे के अनुसार, वह थ्रिसूर में हुए विवाद पर चर्चा कर रहे थे। यहां कांग्रेस और वाम दलों ने मतदाता सूची में हेरफेर के आरोप लगे थे। गोपी का दावा था कि केरल की मतदाता सूची में कई मरे हुए लोगों को भी सक्रिय वोटर दिखाकर शामिल किया गया था। गोपी पर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ की थी।

इसपर उन्होंने कहा, 'जो लोग जीतने के लिए लाशों सो वोट डलवा रहे हैं, ये वहीं लोग हैं जो इतने समय से केरल पर राज कर रहे हैं। 25 साल पहले दफन हुईं लाशों से वोट डलवाए गए। आप सभी ने इसके बारे में बताया था।' उन्होंने थ्रिसूर से जीत को लेकर कहा कि वह भाजपा के प्रभाव वाले पलक्कड़ या तिरुवनंतपुरम से नहीं जीते हैं।

उन्होंने कहा, 'मैं थ्रिसूर से जीता था, जहां भाजपा का ऐसा वर्चस्व भविष्य में भी नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ थे।' उन्होंने केरल की राजनीति में बदलाव की भी बात कही है। उन्होंने कहा, 'कम से कम इस बार या अगर हम सत्ता में नहीं भी आते हैं, तो विधानसभा में मजबूत उपस्थिति के साथ राजनीति और सत्ता में एक नई ताकत का उदय होना चाहिए। यह लोगों की भलाई के लिए है।'

