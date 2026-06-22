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जिस खाते के पैसों से चुनाव लड़ा, उसे बंद कराने का कह रहे; बागियों पर बरसे कुणाल घोष

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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तृणमूल कांग्रेस में अस्तित्व संकट के बीच अब पार्टी के बैंक खाते को लेकर विवाद शुरू हो गया है। एक ओर जहां बागी खाते की जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं, ममता बनर्जी समर्थक नेताओं ने इस लेकर बागी विधायकों पर सवाल उठाए हैं।

जिस खाते के पैसों से चुनाव लड़ा, उसे बंद कराने का कह रहे; बागियों पर बरसे कुणाल घोष

तृणमूल कांग्रेस के बैंक खाते को लेकर विवाद जारी है। इसी बीच पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने बागी विधायकों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के खाते से रुपये लेकर चुनाव लड़ने वाले अब उसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खास बात है कि हाल ही में टीएमसी नेता अरूप बिस्वास ने पत्र लिखकर खाते पर रोक लगाने की मांग की थी। फिलहाल, खाता फ्रीज कर दिया गया है।

बागियों पर कसा तंज

घोष ने रिताब्रता बनर्जी को लेकर कहा, 'एक उम्मीदवार ने विधायक बनने के लिए अपने चुनाव प्रचार में 26 लाख रुपये में से 25 लाख रुपये खर्च किए हैं। उनके द्वारा दी गई और उनके हस्ताक्षर वाली जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के खाते से एचडीएफसी बैंक में आरटीजीएस से 25 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। इस खाते को पार्टी चंदे के रूप में दिखाया गया है। रिताब्रता ने शिकायत में बताए गए खातों से 25 लाख रुपये निकालकर खुद विधायक बनने की कोशिश की है।

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उन्होंने कहा, 'दूसरा एक और क्रांतिकारी संदीपान साहा। संदीपान साहा ने कुल 27 लाख 1 हजार 372 खर्च किए हैं। यह उनके हलफनामे में लिखा है। संदीपान साहा ने चुनावों में 27 लाख 1 हजार से अधिक खर्च किए हैं। इसमें से 25 लाख उस खाते से आए। आपने पार्टी के पैसे से, पार्टी के चिन्ह से, ममता बनर्जी का चेहरा देखकर वोट दिया। आपने पार्टी के पैसे से वोट दिया। आज आप कह रहे हैं कि पुलिस को उस खाते पर कार्रवाई करनी चाहिए?'

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खाता हुआ फ्रीज

TMC ने बागी विधायकों की शिकायतों के बाद पार्टी के तीन बैंक खातों से पैसे निकालने पर रोक लगा दी गई है। इन खातों में लगभग 440 करोड़ रुपये हैं। पार्टी के बागी विधायकों ने धन के स्रोत की जांच कराए जाने की मांग की है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि निजी क्षेत्र के एक बैंक में रखे गए तीन खातों को 'डेबिट फ्रीज' कर दिया गया है।

तृणमूल कांग्रेस के संगठन और वित्तीय तंत्र पर नियंत्रण को लेकर पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास और विपक्ष के नेता रिताब्रता बनर्जी के खेमों के बीच टकराव चल रहा है। यह विवाद हाल के विधानसभा चुनाव में पार्टी के हार के बाद और बढ़ गया है। यह कदम बनर्जी समर्थक 10 विधायकों की शिकायतों के बाद उठाया गया है। इन विधायकों ने बिधाननगर पुलिस आयुक्तालय के तहत साइबर अपराध पुलिस थाने में खातों को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने और विस्तृत जांच की मांग की है।

क्या है शिकायत

एक शिकायत की प्रति के अनुसार, विधायकों ने जांचकर्ताओं से यह पता लगाने का आग्रह किया कि क्या ये धनराशि वैध स्रोतों से हासिल की गई है या कथित अवैध गतिविधियों, जैसे सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और घोटालों से अर्जित की गई है। ममता बनर्जी समर्थक विधायक ने एजेंसी को बताया कि गुट को पुलिस कार्रवाई की जानकारी मिल चुकी है, लेकिन वह औपचारिक सूचना का इंतजार कर रहा है।

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घोष ने कहा कि बिस्वास अब कोषाध्यक्ष के पद पर नहीं हैं और इसलिए उन्हें वित्तीय मामलों में पार्टी की ओर से बोलने का कोई अधिकार नहीं है। घोष ने कहा, 'किसी भी भ्रम को दूर करने के लिए यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि अरूप बिस्वास कभी पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। हालांकि पांच जून को हुई कार्यकारी समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शुभाशीष चक्रवर्ती कोषाध्यक्ष होंगे। तब से वह इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं।'

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लेखक के बारे में

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निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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