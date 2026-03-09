Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यह दो सांसद नहीं लेते नहीं सैलरी, भत्ता और सरकारी सुविधाओं से भी इनकार; जानें कौन

Mar 09, 2026 08:01 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

जब भाजपा और कांग्रेस सांसदों की बात होती है उनके बीच मतभेद और गतिरोध की खबरें ही आम होती हैं। खासतौर पर संसद भवन के अंदर दोनों दलों के बीच अक्सर ही विभिन्न मुद्दों पर भिड़ंत होती रहती है।

यह दो सांसद नहीं लेते नहीं सैलरी, भत्ता और सरकारी सुविधाओं से भी इनकार; जानें कौन

जब भाजपा और कांग्रेस सांसदों की बात होती है उनके बीच मतभेद और गतिरोध की खबरें ही आम होती हैं। खासतौर पर संसद भवन के अंदर दोनों दलों के बीच अक्सर ही विभिन्न मुद्दों पर भिड़ंत होती रहती है। लेकिन आज हम आपको इन दो दलों के सांसदों की ऐसी खबर बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। लोकसभा के दो सांसद ऐसे हैं, जो सैलरी ही नहीं लेते। इनमें से एक भाजपा और दूसरे कांग्रेस से हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक यह दोनों सांसद हैं नवीन जिंदल और डॉ. बिमोल अकॉइजम अंगोमच। नवीन जिंदल हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद हैं। वहीं, अंगोमचा इनर मणिपुर से कांग्रेस के टिकट पर सांसद हैं। दोनों सांसदों के बारे में यह जानकारी आरटीआई से मिली है।

वित्तीय बैकग्राउंड बिल्कुल अलग
भले ही नवीन जिंदल और अंगोमचा के संसदीय क्षेत्र में 2,575 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन दोनों की पहल अपने आप में खास है। इंडिया टुडे के मुताबिक लोकसभा सचिवालय से आरटीआई के जवाब के अनुसार, डॉ. बिमोल अकॉइरजम अंगोमचा, और नवीन जिंदल ने अपने आधिकारिक भत्तों या सुविधाओं का लाभ लेने से भी मना कर दिया है।

इनके चुनावी हलफनामों के अनुसार, दोनों सांसदों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है। कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल ने 1,241 करोड़ रुपए के संपत्ति की घोषणा की है। जबकि इनर मणिपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉ. बिमोल अकॉइजम अंगोमच ने लगभग 97 लाख रुपए की संपत्ति की घोषणा की है।

ये भी पढ़ें:नई सरकार भी हो रही नाकाम? बांग्लादेश में रुके नहीं हिंदुओं पर हमले; दो की हत्या
ये भी पढ़ें:बढ़ने वाली है तेल की किल्लत? मिडिल ईस्ट में जंग के बीच इस प्रदेश में खास आदेश
ये भी पढ़ें:मांस गला देने वाला केमिकल, लेबनानी गांव पर इस्तेमाल का आरोप; कितने लोगों पर असर?

लेकिन सबसे धनी सांसद नहीं
जिंदल 18वीं लोकसभा के सबसे धनी सदस्यों में भी शामिल हैं। फिर भी, वह सबसे अमीर नहीं हैं। यह गौरव चंद्र शेखर पेम्मासानी को मिलता है, जो गुन्टर के तेलुगु देशम सांसद हैं और जिन्होंने 5,705 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति की घोषणा की है। इसके बाद बीजेपी सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी हैं, जिन्होंने 4,568 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की घोषणा की है। हालांकि आरटीआई में लोकसभा के अन्य सांसदों के बारे में जानकारी नहीं दी गई। गौरतलब है कि संसद के निचले सदन में कुल 543 सीटें हैं, हालांकि फिलहाल दो खाली हैं।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Latest Hindi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।