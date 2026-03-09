यह दो सांसद नहीं लेते नहीं सैलरी, भत्ता और सरकारी सुविधाओं से भी इनकार; जानें कौन
जब भाजपा और कांग्रेस सांसदों की बात होती है उनके बीच मतभेद और गतिरोध की खबरें ही आम होती हैं। खासतौर पर संसद भवन के अंदर दोनों दलों के बीच अक्सर ही विभिन्न मुद्दों पर भिड़ंत होती रहती है। लेकिन आज हम आपको इन दो दलों के सांसदों की ऐसी खबर बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। लोकसभा के दो सांसद ऐसे हैं, जो सैलरी ही नहीं लेते। इनमें से एक भाजपा और दूसरे कांग्रेस से हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक यह दोनों सांसद हैं नवीन जिंदल और डॉ. बिमोल अकॉइजम अंगोमच। नवीन जिंदल हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद हैं। वहीं, अंगोमचा इनर मणिपुर से कांग्रेस के टिकट पर सांसद हैं। दोनों सांसदों के बारे में यह जानकारी आरटीआई से मिली है।
वित्तीय बैकग्राउंड बिल्कुल अलग
भले ही नवीन जिंदल और अंगोमचा के संसदीय क्षेत्र में 2,575 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन दोनों की पहल अपने आप में खास है। इंडिया टुडे के मुताबिक लोकसभा सचिवालय से आरटीआई के जवाब के अनुसार, डॉ. बिमोल अकॉइरजम अंगोमचा, और नवीन जिंदल ने अपने आधिकारिक भत्तों या सुविधाओं का लाभ लेने से भी मना कर दिया है।
इनके चुनावी हलफनामों के अनुसार, दोनों सांसदों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है। कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल ने 1,241 करोड़ रुपए के संपत्ति की घोषणा की है। जबकि इनर मणिपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉ. बिमोल अकॉइजम अंगोमच ने लगभग 97 लाख रुपए की संपत्ति की घोषणा की है।
लेकिन सबसे धनी सांसद नहीं
जिंदल 18वीं लोकसभा के सबसे धनी सदस्यों में भी शामिल हैं। फिर भी, वह सबसे अमीर नहीं हैं। यह गौरव चंद्र शेखर पेम्मासानी को मिलता है, जो गुन्टर के तेलुगु देशम सांसद हैं और जिन्होंने 5,705 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति की घोषणा की है। इसके बाद बीजेपी सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी हैं, जिन्होंने 4,568 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की घोषणा की है। हालांकि आरटीआई में लोकसभा के अन्य सांसदों के बारे में जानकारी नहीं दी गई। गौरतलब है कि संसद के निचले सदन में कुल 543 सीटें हैं, हालांकि फिलहाल दो खाली हैं।