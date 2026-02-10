आपको सुनने नहीं आए थे ये लोग; मोहन भागवत पर इतना क्यों भड़के राज ठाकरे

संक्षेप: राज ठाकरे ने कहा वे आपसे प्यार की वजह से नहीं आए थे। वे नरेंद्र मोदी की सरकार के डर से आए थे। वरना पहले कोई इतने बोरिंग और उबाऊ भाषणों में क्यों नहीं आया? तो सबसे पहले, इस गलतफहमी से बाहर निकलें कि वे आपके लिए वहां आए थे।

मुंबई में हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सौ साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल हुईं। इवेंट में अभिनेता सलमान खान, अक्षय कुमार, मशहूर म्यूजिक कंपोजर प्रीतम, रवीना टंडन, अनन्या पांडे, और मशहूर फिल्ममेकर-प्रोड्यूसर करण जौहर के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री की कई और जानी-मानी हस्तियां भी मौजूद थीं। इसे लेकर अब राज ठाकरे ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर हमला बोला है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख ने कहा है कि इस कार्यक्रम में जाने माने लोगों के पहुंचने की मुख्य वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर है।

राज ठाकरे ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “इस इवेंट में अलग-अलग फील्ड के कई जाने-माने लोगों को बुलाया गया था और उनमें से कुछ असल में आए भी। लेकिन मैं मोहनराव भागवत को साफ-साफ बताना चाहूंगा: वे आपसे प्यार की वजह से नहीं आए थे। वे नरेंद्र मोदी की सरकार के डर से आए थे। वरना, पहले कोई इतने बोरिंग और उबाऊ भाषणों में क्यों नहीं आया? तो सबसे पहले, प्लीज इस गलतफहमी से बाहर निकलें कि वे आपके लिए वहां आए थे।”

राज ठाकरे ने आगे भाषा के लिए आंदोलन को बीमारी बताने पर भी मोहन भागवत पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, “8 फरवरी 2026 को मुंबई में एक इवेंट में RSS चीफ मोहन भागवत ने कहा कि भाषा पर जोर देना और उसके लिए आंदोलन करना एक तरह की बीमारी है। सबसे पहले हम मानते हैं कि भागवत को जरूर पता होगा कि इस देश में भाषा के आधार पर राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन क्यों जरूरी हो गया। अगर भागवत को अपनी भाषा और अपने इलाके से प्यार एक बीमारी लगती है, तो हम यह बताना चाहेंगे कि यह 'बीमारी' इस देश के ज्यादातर राज्यों में फैली हुई है।”

राज ठाकरे ने कहा, कर्नाटक से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक, भाषा और प्रांतों की मज़बूत पहचान है। पश्चिम बंगाल, पंजाब और गुजरात में भी यही भावना है। क्या भागवत ने यह समझने की कोशिश की है कि यह भावना असल में क्या है? जब चार या पांच राज्यों से बड़े ग्रुप एक साथ दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, वहां घमंड से पेश आते हैं, वहां के कल्चर को नकारते हैं, वहां की भाषा का अपमान करते हैं और अपना वोट बैंक बनाते हैं, तो वहां के लोगों में गुस्सा बढ़ता है, जिससे गुस्सा भड़कता है। आप इसे बीमारी कहते हैं? और अगर यह बीमारी है, जैसा कि आप कहते हैं, तो यह गुजरात में भी फैल गई है। जब उत्तर प्रदेश और बिहार के हजारों लोगों को गुजरात से निकाल दिया गया, तो आप वहां जाकर मेलजोल का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते थे? आपने कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब या पश्चिम बंगाल में यही पाठ क्यों नहीं पढ़ाते थे?”