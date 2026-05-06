BJP को नहीं रोक पाएंगी ये पार्टियां, बंगाल रिजल्ट के बाद ओवैसी की मुसलमानों से बड़ी अपील
ओवैसी का यह बयान ऐसे समय आया जब भाजपा ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 206 सीट जीतकर दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया और इतिहास रच दिया। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत हो गया।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों पर 'नरम हिंदुत्व' अपनाने का आरोप लगाया। साथ ही मुसलमानों से एक स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व तैयार करने की अपील की। ओवैसी ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष दल भाजपा के विस्तार को नहीं रोक पाएंगे और दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल चुनाव मतों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और 'मुसलमानों के उत्पीड़न' के कारण हार गई।
ओवैसी का यह बयान ऐसे समय आया जब भाजपा ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 206 सीट जीतकर दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया और इतिहास रच दिया। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत हो गया।
AAP समेत कई दलों पर लगाए आरोप
उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP), महाराष्ट्र में शिवसेना (UBT) और तत्कालीन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) तथा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने अतीत में 'नरम हिंदुत्व अपनाने' की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि 'मुसलमानों को स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व तैयार करने का प्रयास करना चाहिए।'
मुसलमानों से कर दी यह अपील
एआईएमआईएम नेता ने दावा किया, 'अब समय आ गया है कि मुसलमान एकजुट हों और अपना खुद का राजनीतिक नेतृत्व बनाएं ताकि कम से कम उन्हें अपनी उपेक्षा को उजागर करने के लिए आवाज मिल सके' और ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधि मिल सकें जो विकास के लिए काम कर सकें।
उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल की हार के कई कारण थे और एसआईआर उनमें से एक था। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर, भ्रष्टाचार भी था और उसके शासन के दौरान 'मुस्लिम समुदाय का उत्पीड़न हुआ।'
टीएमसी पर लगाए बड़े आरोप
तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने मुसलमानों को 'वोट बैंक नहीं बल्कि नागरिक' माना होता तो पश्चिम बंगाल में विकास हुआ होता। उन्होंने कहा कि भाजपा के पक्ष में पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए और तथाकथित 'धर्मनिरपेक्ष पार्टियां' भाजपा के विस्तार को रोक नहीं पाएंगी। उन्होंने कहा कि ऐसी पार्टियों को दिए गए वोट 'व्यर्थ' जा रहे हैं।
AIMIM के सभी 11 उम्मीदवार हारे
ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम को मत देने वाले मतदाताओं को धन्यवाद दिया, हालांकि पार्टी द्वारा चुनाव मैदान में उतारे गए सभी 11 उम्मीदवार हार गए। उन्होंने कहा, 'पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को सत्ता सौंपी है। हमें उस फैसले का सम्मान करना होगा। यह जनता का फैसला है। तीसरी बात, मेरा मानना है और मैं लगातार यही कहता रहा हूं कि ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां भाजपा को रोक नहीं पाएंगी।'
उन्होंने सवाल किया कि तृणमूल कांग्रेस और उसकी सरकार ने उन लोगों की मदद क्यों नहीं की जिनके नाम एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए? उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल ने एसआईआर के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया, लेकिन यह सिर्फ प्रतीकात्मक कदम था।
उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम हैदराबाद स्थित अपने मुख्यालय में एसआईआर के संबंध में लोगों की मदद कर रही थी। उन्होंने कहा, 'एसआईआर को नागरिकता से जोड़ना गलत है।'
केरल के नतीजों पर खुश
केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) की 22 सीट पर जीत के लिए ओवैसी ने ईश्वर का आभार व्यक्त किया। आईयूएमएल कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ का हिस्सा है, जिसने केरल विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है।
उन्होंने आरोप लगाया कि हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार ने असम में लगभग 50,000 मुसलमानों को 'विस्थापित' कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाले आल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एयूडीएफ) ने अधिक सीटें जीती होतीं, तो मुसलमानों को 'मजबूत आवाज' मिलती।
सरमा पर एक साक्षात्कार में कथित तौर यह टिप्पणी करने के लिए कि लगभग 1,000 लोगों को रात के समय बांग्लादेश में धकेल दिया गया था, ओवैसी ने सवाल किया कि क्या गृह मंत्रालय ने इसकी अनुमति दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरमा विदेश मंत्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं और इससे बांग्लादेश-भारत संबंधों को नुकसान पहुंचेगा।
ओवैसी ने यह भी कहा कि उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखा है और मौलाना तौसीफ रजा मजहरी की मौत की निष्पक्ष जांच और उनके परिवार को मुआवजे एवं एक सरकारी नौकरी दिये जाने की मांग की है।
अधिकारियों ने गत शनिवार को बताया था उत्तर प्रदेश के बरेली में 35 वर्षीय मजहरी का शव रेल पटरी पर मिला था। मृतक के परिवार के एक सदस्य ने आरोप लगाया है कि उन्हें ट्रेन से फेंका गया था, हालांकि पुलिस ने इस दावे का खंडन किया है। ओवैसी ने कहा कि व्यक्ति की 'हत्या' घृणा अपराध है।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें