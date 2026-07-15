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2026 में खुले इन 7 एक्सप्रेसवे ने बदल दी सफर की तस्वीर, घंटों का रास्ता अब मिनटों में

By Shubham Sharma
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अगर आप भी अक्सर सड़क मार्ग से सफर करते हैं, तो यह रिपोर्ट आपके बड़े काम की है। आइए जानते हैं कि इस साल देश को कौन-सी नई सड़कें मिली हैं और इनसे आपकी यात्रा कितनी आसान होने वाली है।

2026 में खुले इन 7 एक्सप्रेसवे ने बदल दी सफर की तस्वीर, घंटों का रास्ता अब मिनटों में

साल 2026 भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रफ्तार का साल साबित हो रहा है। केरल से लेकर उत्तर प्रदेश और गुजरात तक, देश में इस साल अब तक 8 बड़े एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे के नए हिस्से जनता के लिए खोले जा चुके हैं। इनमें से कुछ सड़कें ऐसी हैं जिन्होंने घंटों के लंबे थकाऊ सफर को महज कुछ मिनटों में समेट दिया है, तो कुछ बड़े राज्यों को आपस में जोड़ने वाले महा-कॉरिडोर हैं।

अगर आप भी अक्सर सड़क मार्ग से सफर करते हैं, तो यह रिपोर्ट आपके बड़े काम की है। आइए जानते हैं कि इस साल देश को कौन-सी नई सड़कें मिली हैं और इनसे आपकी यात्रा कितनी आसान होने वाली है।

इन 7 एक्सप्रेसवे से घंटों का सफर मिनटों में

लखनऊ-कानपुर: 3 घंटे का सफर अब सिर्फ 45 मिनट में

इस लिस्ट में सबसे नया और बहुप्रतीक्षित नाम उत्तर प्रदेश का है। 13 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने मिलकर 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का औपचारिक उद्घाटन किया। 4,200 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे को अगले ही दिन आम जनता के लिए खोल दिया गया।

इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह यूपी का पहला ऐसा रास्ता है जो 'बैरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम' पर काम करता है। यानी यहां आपको टोल टैक्स देने के लिए किसी बूथ पर रुकना नहीं पड़ेगा; हाई-टेक कैमरे आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट और फास्टैग (FASTag) को स्कैन करके चलते-चलते ही पैसे काट लेंगे। जो सफर पहले लगभग तीन घंटे लेता था, वह अब सिर्फ 45 मिनट में पूरा हो जाएगा।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे: जंगल के बीच से पहाड़ों का सुहाना सफर

राजधानी दिल्ली से उत्तराखंड जाने वालों के लिए 14 अप्रैल का दिन बड़ी सौगात लेकर आया, जब दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को चालू किया गया। लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बना यह 213 किलोमीटर लंबा सिक्स-लेन एक्सप्रेसवे दिल्ली, बागपत और सहारनपुर से होते हुए सीधे देहरादून पहुंचता है।

पहले जहां दिल्ली से देहरादून जाने में 6 घंटे खप जाते थे, वहीं अब यह दूरी घटकर केवल ढाई घंटे रह गई है। इस हाईवे का सबसे खूबसूरत हिस्सा राजाजी नेशनल पार्क के पास बना 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि नीचे से जंगली जानवर और हाथी बिना किसी खतरे के आसानी से आ-जा सकें।

गंगा एक्सप्रेसवे: यूपी के 12 जिलों को जोड़ती 594 Km की सड़क

उत्तर प्रदेश ने कनेक्टिविटी के मामले में इस साल एक और मील का पत्थर छुआ है। 29 अप्रैल को चालू हुआ गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से सीधे प्रयागराज को जोड़ता है। लगभग 36,230 करोड़ रुपए की भारी-भरकम लागत से बना यह 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे फिलहाल राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जिस पर गाड़ियां 120 Km प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। यह एक्सप्रेसवे बुलंदशहर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली समेत 12 जिलों से होकर गुजरता है। सुरक्षा और सामरिक लिहाज से शाहजहांपुर के पास इस पर 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई गई है, ताकि आपातकालीन स्थिति में वायुसेना के लड़ाकू विमानों को यहां उतारा जा सके।

गुजरात को मिला डबल तोहफा: दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर और धोलेरा एक्सप्रेसवे

गुजरात के औद्योगिक और नागरिक विकास के लिए यह साल शानदार रहा है। दिल्ली-मुंबई महा-एक्सप्रेसवे का एक और अहम हिस्सा (वडोदरा-गोोधरा स्ट्रेच) 20 मई को ट्रायल रन के बाद पूरी तरह चालू कर दिया गया। 64 किलोमीटर के इस हिस्से के खुलने से वडोदरा और गोधरा के बीच का सफर अब सिर्फ 45 मिनट का रह गया है। 1,386 किलोमीटर लंबा यह पूरा कॉरिडोर जब बनकर तैयार होगा, तो यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कहलाएगा।

इसके अलावा, 31 मार्च को 109 किलोमीटर लंबा अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे भी शुरू हो गया। 5,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बना यह हाईवे धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन और वहां बनने वाले नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सीधे अहमदाबाद से जोड़ता है।

दक्षिण भारत में भी बढ़ी रफ्तार: बेंगलुरु-चेन्नई और केरल का NH-66

दक्षिण भारत के राज्यों में भी इस साल कनेक्टिविटी को लेकर बड़े कदम उठाए गए हैं:

बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे: जून में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने आंध्र प्रदेश के हिस्से में आने वाले बेथामंगला से बैरेड्डीपल्ले के बीच 25 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच को खोल दिया। पिछले साल दिसंबर में कर्नाटक वाले हिस्से (71 Km) के खुलने के बाद, अब इस 262 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का करीब 100 किलोमीटर का हिस्सा इस्तेमाल के लिए तैयार है। अधिकारियों का मानना है कि तमिलनाडु से होकर चेन्नई तक जाने वाले बाकी हिस्से का काम भी इस साल के आखिर तक पूरा कर लिया जाएगा।

केरल का अनोखा हाईवे स्ट्रेच: केरल में नेशनल हाईवे 66 (NH-66) पर थालाप्पडी से चेंगला के बीच 39 किलोमीटर लंबे सिक्स-लेन हाईवे का उद्घाटन 11 मार्च को किया गया। 1,704 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को किसी बड़े कॉर्पोरेट घराने ने नहीं, बल्कि केरल के ही एक 100 साल पुराने मजदूरों के सहकारी संगठन ने तैयार किया है। केरल के हाईवे अपग्रेड कार्यक्रम के तहत खुला यह पहला पूर्ण सिक्स-लेन स्ट्रेच है।

क्या है इस तेजी की वजह?

ये सभी नए एक्सप्रेसवे और हाईवे प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'भारतमाला परियोजना' का हिस्सा हैं, जिसके तहत देश के कोने-कोने को तेज और सुरक्षित सड़कों से जोड़ा जा रहा है। हालांकि इस साल के शुरुआती छह महीनों में ज्यादातर बड़ी ओपनिंग्स उत्तर भारत के राज्यों में देखी गईं, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों- जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु- में भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स इस साल के अंत तक पूरे होने की राह पर हैं।

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Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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