TMC छोड़कर आए सांसद बनेंगे मोदी सरकार में मंत्री? कैबिनेट फेरबदल में क्या मिलेगा
Cabinet Reshuffle: केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल जल्द हो सकता है। हालांकि, इसे लेकर एक निश्चित तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही हैं कि NDA जून में ही बड़ी घोषणा कर सकता है। अटकलें हैं कि मंत्री परिषद में टीएमसी से अलग हुए दो सांसद और शामिल हो सकते हैं।
Cabinet Reshuffle: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में तृणमूल कांग्रेस से अलग होने वाले कुछ सांसदों की एंट्री हो सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। हाल ही में NCPI यानी नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के नेताओं ने दिल्ली में NDA नेतृत्व से मुलाकात की थी। यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि मीटिंग के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहे हैं, जब कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज हो गईं हैं।
एबीपी न्यूज के अनुसार, मोदी सरकार में NCPI के दो सांसदों को मंत्री परिषद में जगह मिल सकती है। कहा जा रहा है कि इनमें सुदीप बंदोपाध्याय और शर्मिला सरकार को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जाने की योजना की अटकलें हैं। एक ओर जहां बंदोपाध्याय कोलकाता उत्तर से सांसद हैं। वहीं, सरकार पूर्वी वर्धमान सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं।
NDA का दूसरा बड़ा दल बना NCPI
खास बात है कि तृणमूल कांग्रेस के बागियों के शामिल होने के बाद NCPI केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का दूसरा सबसे बड़ा दल बन गया है। खबर है कि पार्टी के नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। रविवार को ही 20 सांसदों के बागी गुट ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया था। बागी गुट की प्रमुख वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार बताई जा रहीं हैं।
राज्यसभा में भी बढ़ेगी NDA की ताकत?
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की ताकत राज्यसभा में भी बढ़ने जा रही है। दरअसल, हाल ही में राज्यसभा की 24 सीटों पर निर्विरोध नतीजे सामने आए हैं, जिनमें से 19 पर एनडीए ने जीत हासिल की है। वहीं, अन्य पर 18 जून को फैसला होने जा रहा है। अब जब तृणमूल के 4 सांसद उच्च सदन से इस्तीफा दे चुके हैं, तो अटकलें हैं कि इन सीटों पर भी भाजपा जीत दर्ज कर सकती है।
कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में TMC के कुछ और राज्यसभा सांसद भी इस्तीफा दे सकते हैं। खास बात है कि टीएमसी के कुल 13 राज्यसभा सांसद थे, जो अब घटकर 9 पर आ गए हैं। कोयल मलिक, प्रकाश बरिक, सुखेंदु शेखर रे और सुष्मिता देव इस्तीफा दे चुके हैं।
दिल्ली में हो गई बड़ी बैठक
भाजपा की केंद्रीय टीम में फेरबदल की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सोमवार को यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक बैठक की थी। भाषा ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि मीटिंग में भाजपा प्रमुख नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष समेत कई बड़े नेता मौजूद थे।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें