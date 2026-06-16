TMC छोड़कर आए सांसद बनेंगे मोदी सरकार में मंत्री? कैबिनेट फेरबदल में क्या मिलेगा

Cabinet Reshuffle: केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल जल्द हो सकता है। हालांकि, इसे लेकर एक निश्चित तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही हैं कि NDA जून में ही बड़ी घोषणा कर सकता है। अटकलें हैं कि मंत्री परिषद में टीएमसी से अलग हुए दो सांसद और शामिल हो सकते हैं।

Cabinet Reshuffle: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में तृणमूल कांग्रेस से अलग होने वाले कुछ सांसदों की एंट्री हो सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। हाल ही में NCPI यानी नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के नेताओं ने दिल्ली में NDA नेतृत्व से मुलाकात की थी। यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि मीटिंग के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहे हैं, जब कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज हो गईं हैं।

एबीपी न्यूज के अनुसार, मोदी सरकार में NCPI के दो सांसदों को मंत्री परिषद में जगह मिल सकती है। कहा जा रहा है कि इनमें सुदीप बंदोपाध्याय और शर्मिला सरकार को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जाने की योजना की अटकलें हैं। एक ओर जहां बंदोपाध्याय कोलकाता उत्तर से सांसद हैं। वहीं, सरकार पूर्वी वर्धमान सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं।

NDA का दूसरा बड़ा दल बना NCPI खास बात है कि तृणमूल कांग्रेस के बागियों के शामिल होने के बाद NCPI केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का दूसरा सबसे बड़ा दल बन गया है। खबर है कि पार्टी के नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। रविवार को ही 20 सांसदों के बागी गुट ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया था। बागी गुट की प्रमुख वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार बताई जा रहीं हैं।

राज्यसभा में भी बढ़ेगी NDA की ताकत? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की ताकत राज्यसभा में भी बढ़ने जा रही है। दरअसल, हाल ही में राज्यसभा की 24 सीटों पर निर्विरोध नतीजे सामने आए हैं, जिनमें से 19 पर एनडीए ने जीत हासिल की है। वहीं, अन्य पर 18 जून को फैसला होने जा रहा है। अब जब तृणमूल के 4 सांसद उच्च सदन से इस्तीफा दे चुके हैं, तो अटकलें हैं कि इन सीटों पर भी भाजपा जीत दर्ज कर सकती है।

कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में TMC के कुछ और राज्यसभा सांसद भी इस्तीफा दे सकते हैं। खास बात है कि टीएमसी के कुल 13 राज्यसभा सांसद थे, जो अब घटकर 9 पर आ गए हैं। कोयल मलिक, प्रकाश बरिक, सुखेंदु शेखर रे और सुष्मिता देव इस्तीफा दे चुके हैं।