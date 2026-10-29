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PMLA मामले में नहीं था कोई दबाव, जस्टिस संजय कौल बोले; पहले चंद्रचूड़ पर लगाए थे आरोप

By Jagriti Kumari
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इससे पहले जस्टिस कौल ने कहा था कि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने उन्हें मामले को आगे न बढ़ाने के लिए मनाने की कोशिश की और सुझाव दिया कि अगर वह आगे बढ़ने का फैसला करते हैं तो सावधानी बरतनी चाहिए।

Sanjay Kishan Kaul to CJI Chandrachud
जस्टिस कौल ने पूर्व CJI पर कई आरोप लगाए हैं

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज संजय किशन कौल ने अपनी आने वाली पुस्तक ‘विदाउट फियर ऑफ फेवर’ में पूर्व CJI डी याई चंद्रचूड़ को लेकर किए गए दावों के बाद अब कहा है कि धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) मामले में फैसला सुनाने के लिए उन पर कोई दबाव नहीं था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि उन पर कोई दबाव नहीं था और वे सिर्फ मामले को जल्दी खत्म करना चाहते थे।

गौरतलब है कि जस्टिस कौल की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने नवंबर 2023 में पीएमएलए में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया था। एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में जब जस्टिस कौल से पूछा गया कि क्या पीएमएलए मामले के दौरान उन पर किसी तरह का कोई दबाव था, तो उन्होंने कहा ‘नहीं, मुझ पर कोई दबाव नहीं था। बस मामला इतना ज्यादा लटक गया था कि मैं इसे खत्म करने की कोशिश करना चाहता था।

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क्या बोले जस्टिस कौल?

जस्टिस कौल ने कहा कि उस समय जमानत से जुड़े मुद्दे और जमानत की शर्तों से जुड़े कुछ मामले सुनवाई के लिए लंबित थे। फिर एक पीठ ने सभी मामलों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने बताया, “हम सिर्फ इस बात पर सुनवाई कर रहे थे कि क्या फैसलों को बड़ी पीठ के पास भेजा जाना चाहिए या नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं था। जमानत और जमानत की शर्तों से जुड़े मामलों पर सुनवाई होनी रही। तभी एक पीठ ने सभी मामलों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। मेरा मामला भी वहां भेज दिया गया, जिस पर मैंने आपत्ति जताई।”

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जस्टिस कौल ने कहा कि फिर सरकार की ओर से मामले की सुनवाई को बार बार टालने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा, “सरकार की तरफ से कहा गया कि उन्हें जवाब देने के लिए और समय चाहिए। मैं सुनवाई आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन जब पीठ सरकार को और समय देने के पक्ष में थी, तो मुझे समझ आ गया कि मैं इस मामले को पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी रिटायरमेंट का समय करीब आ रहा था। ऐसे में, जब तक मैं मामले को खत्म करता, तब तक फैसले के कुछ हिस्से लिखे जाने जरूरी थे। किसी फैसले को लिखने के लिए उस पर सोच-विचार करने और उसे लिखने का पर्याप्त समय मिलना भी जरूरी है।”

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पूर्व CJI पर लगाए थे आरोप

इससे पहले जस्टिस कौल ने कहा है कि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि चंद्रचूड़ ने उनसे पीएमएलए वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिर से विचार करने वाली याचिकाओं वाले मामले में बीच का रास्ता अपनाने को कहा था। जस्टिस कौल ने दावा किया कि सीजेआई चंद्रचूड़ पर इस मामले को बेंच से हटाने का दबाव जरूर था। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि वह दबाव सरकार ने डाला था या नहीं।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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