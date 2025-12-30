पुतिन के आवास पर कोई हमला नहीं, यूक्रेन बोला- अब तक सबूत क्यों नहीं दे पाया रूस?

संक्षेप: पुतिन के आवास को ड्रोन से निशाना बनाने के दावे को लेकर यूक्रेन के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रूस के सारे दावे झूठ हैं। एक दिन बीत जाने के बाद भी वह हमले को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाया है।

रूस ने दावा किया है कि सोमावार को यूक्रेन ने लगभग 90 ड्रोन से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक आवास को निशाना बनाने की कोशिश की। वहीं यूक्रेन ने इस दावे को सिरे खारिज कर दिया है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत नहीं दिया है जिससे हमले की बात साबित हो सके। यूक्रेन के विदेश मंत्री ऐंड्री सिबिगा ने कहा, एक दिन बीत जाने के बाद भी रूसकोई सबूत नहीं दे पाया है। वह देगा भी कहां से क्योंकि कोई हमला हुआ ही नहीं है।

डोनाल्ड ट्रंप ने भी जताया था गुस्सा पुतिन के आवास पर कथित हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया था। उन्होंने खुद बतायाथा कि पुतिन के साथ फोन पर बातचीत के दौरान उन्हें इस हमले के बारे में पता चला। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन ने गलत समय पर यह कदम उठाया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। बता दें कि दो दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात हुई थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुतिन के आवास को निशाना बनाने की खबरों पर चिंता जताई थी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सोमवार को कहा कि यूक्रेन ने रात भर नोवगोरोड क्षेत्र में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सरकारी आवास पर लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम 91 कामिकेज़ ड्रोन से हमला किया। उन्होंने कहा कि रूस की वायु रक्षा प्रणाली ने दुश्मन के सभी हथियारों को बेअसर कर दिया।