Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsThere was no attack on Putins residence, Ukraine said why no evidence till now
पुतिन के आवास पर कोई हमला नहीं, यूक्रेन बोला- अब तक सबूत क्यों नहीं दे पाया रूस?

पुतिन के आवास पर कोई हमला नहीं, यूक्रेन बोला- अब तक सबूत क्यों नहीं दे पाया रूस?

संक्षेप:

पुतिन के आवास को ड्रोन से निशाना बनाने के दावे को लेकर यूक्रेन के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रूस के सारे दावे झूठ हैं। एक दिन बीत जाने के बाद भी वह हमले को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाया है। 

Dec 30, 2025 03:55 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रूस ने दावा किया है कि सोमावार को यूक्रेन ने लगभग 90 ड्रोन से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक आवास को निशाना बनाने की कोशिश की। वहीं यूक्रेन ने इस दावे को सिरे खारिज कर दिया है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत नहीं दिया है जिससे हमले की बात साबित हो सके। यूक्रेन के विदेश मंत्री ऐंड्री सिबिगा ने कहा, एक दिन बीत जाने के बाद भी रूसकोई सबूत नहीं दे पाया है। वह देगा भी कहां से क्योंकि कोई हमला हुआ ही नहीं है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

डोनाल्ड ट्रंप ने भी जताया था गुस्सा

पुतिन के आवास पर कथित हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया था। उन्होंने खुद बतायाथा कि पुतिन के साथ फोन पर बातचीत के दौरान उन्हें इस हमले के बारे में पता चला। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन ने गलत समय पर यह कदम उठाया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। बता दें कि दो दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात हुई थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुतिन के आवास को निशाना बनाने की खबरों पर चिंता जताई थी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सोमवार को कहा कि यूक्रेन ने रात भर नोवगोरोड क्षेत्र में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सरकारी आवास पर लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम 91 कामिकेज़ ड्रोन से हमला किया। उन्होंने कहा कि रूस की वायु रक्षा प्रणाली ने दुश्मन के सभी हथियारों को बेअसर कर दिया।

रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि यह हमला रूस और अमेरिका के बीच गहन बातचीत के बीच हुआ। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की लापरवाह कार्रवाइयों का जवाब दिया जाएगा। लावरोव ने कहा, "हम अमेरिका के साथ बातचीत की प्रक्रिया से पीछे हटने का इरादा नहीं रखते हैं, हालांकि आतंकवाद की नीति अपना चुके यूक्रेन शासन के पूरी तरह से पतन को देखते हुए रूस की बातचीत की स्थिति में संशोधन किया जाएगा।" उन्होंने क्रेमलिन के रुख में संभावित बदलावों के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी। यह हमला उस फ्लोरिडा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की बैठक के एक दिन बाद हुआ।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Russia Ukraine War
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।