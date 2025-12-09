ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जो जनता को परेशान करे, IndiGO संकट के बीच बोले पीएम मोदी

संक्षेप: इंडिगो संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी नियम का कानून का इस्तेमाल जनता को परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए। बता दें कि बीते कुछ ही दिनों में इंडिगो एयरलाइन ने हजारों उड़ानें कैंसल कर दी हैं।

इंडिगो संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी नियम या कानून का इस्तेमाल जनता को परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए रिफॉर्म्स पर बहुत जोर दिया है। केवल आर्थिक सुधार नहीं बल्कि देश के आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए सुधार। उन्होंने हमें गाइडलाइन दिए हैं कि भारतवासी होने के नाते सभी को सरकार से तकलीफ नहीं होना चाहिए, यह सुनिश्चित करना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रिजिजू ने बताया कि पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि, कानून-नियम अच्छा है लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी ऐसा कानून और नियम नहीं होना चाहिए जो कि आम लोगों को परेशान करे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, तीसरे कार्यकाल में देश को और तेजी से काम करने के लिए सभी को एकजुट होना है।

सैकड़ों उड़ानें रद्द बता दें कि इंडिगो के संकट के बीच मंगलवार को भी सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम से कम 13 उड़ानें या तो रद्द हैं या नहीं चल रही हैं। इनमें आठ प्रस्थान उड़ानें और पांच आगमन उड़ानें हैं। इसी तरह से अहमदाबाद हवाई अड्डे पर आज सुबह आठ बजे तक 16 उड़ानें रद्द होने का ऐलान किया गया। वहीं कंपनी ने मंगलवार को बेंगलुरु तथा हैदराबाद से करीब 180 उड़ानें रद्द कर दीं।