शुरुआती लेवल पर कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, CJI सूर्यकांत ने ऐसा क्यों कहा?

संक्षेप: सीजेआई कांत ने कहा कि मुझे लगता है कि शुरुआती लेवल पर कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। जब भी आप कोई नई चीज लाते हैं, तो कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन आपके सहयोग, सपोर्ट, समय पर सलाह और आपके आइडिया और सुझावों से, जिनका मैं हमेशा इंतजार करता हूं, हम उन दिक्कतों को हल कर पाएंगे।

चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत ने शुक्रवार को भारत के पिछले सारे चीफ जस्टिस के योगदान की तारीफ की और कहा कि आगे चलकर उनका विजन और लीडरशिप उनके लिए बेंचमार्क सेट करेगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा उन्हें सम्मानित करने के लिए आयोजित एक फंक्शन में बोलते हुए, CJI कांत ने बार बॉडीज और वकीलों से सहयोग की अपील की और कहा कि सालों से पेंडिंग उनके मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाया जाएगा।

हरियाणा के हिसार जिले के एक मिडिल-क्लास परिवार से आने वाले जस्टिस कांत ने 24 नवंबर को भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली और वे लगभग 15 महीने तक इस पद पर रहेंगे। वे 9 फरवरी, 2027 को 65 साल की उम्र होने पर पद छोड़ देंगे। सीजेआई ने बताया कि उन्होंने SCBA प्रेसिडेंट विकास सिंह और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCORA) के चीफ विपिन नायर के साथ मेंशनिंग और केस लिस्टिंग प्रोसेस को आसान बनाने पर मीटिंग की थी।