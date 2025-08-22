लैटरल एंट्री नियुक्तियों में आरक्षण नहीं, सरकार ने राज्यसभा में किया स्पष्ट; वजह भी बताई

Lateral entry: केंद्र सरकार ने राज्य सभा में स्पष्ट किया है कि लैटरल एंट्री के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों में आरक्षण लागू नहीं होगा। सरकार के मुताबिक 2018 से लेकर अभी तक 63 पदों के लिए लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्ती की गई है।

लैटरल एंट्री के जरिए होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण है या नहीं? केंद्र सरकार ने राज्यसभा में इस बात का जवाब दिया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2018 से लेकर अब तक कुल तीन बार विभिन्न सरकारी विभागों में कुल 63 लैटरल एंट्री ली गई है।

केंद्रीय मंत्री ने एक लिखित उत्तर में बताया कि कई विभिन्न पदों जैसे की संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव जैसे पदों के लिए की गई हैं। चूंकि यह नियुक्ति विशेष कामों के लिए और केवल एक सीट के लिए की जाती हैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ बनाम फैकल्टी एसोशिएसन एवं अन्य मामले के निर्णय अनुसार इस पर आरक्षण लागू नहीं है।

गौरतलब है कि सरकार अपनी जरूरतों के मुताबिक यूपीएससी के माध्यम से लैटरल एंट्री के माध्यम से लोगों की नियुक्ति करता है। यह नियुक्ति ऐसे पदों पर की जाती है, जिन पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की तैनाती होती है। सीधे सरकार के लिए काम करने वाले इन अधिकारियों की नियुक्ति अलग-अलग विषयों पर इनकी जानकारी के माध्यम से की जाती है। सरकार इन्हें सीधे संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव का पद दे देती है। यह नियु्क्तियाँ विशेष कामों के लिए की जाती है, इनमें चुने गए व्यक्तियों के पास संबंधित विभाग के जुड़ी विशेषज्ञता रहती है।