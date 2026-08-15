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यहां कोई जेन-जी और जेन-अल्फा नहीं, सभी मेरे बच्चे; स्वतंत्रता दिवस पर बोले हिमंत सरमा

By Himanshu Jha
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मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के चार जिलों में आई हालिया आपदाओं और बाढ़ के कारण 100 से अधिक लोगों की जान चली गई है। उन्होंने प्रभावित परिवारों को पूर्ण सहायता और पुनर्वास का आश्वासन दिया।

यहां कोई जेन-जी और जेन-अल्फा नहीं, सभी मेरे बच्चे; स्वतंत्रता दिवस पर बोले हिमंत सरमा
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर राज्य को संबोधित करते हुए एक मजबूत और सशक्त असम के निर्माण का खाका प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही हाल ही में आई आपदाओं के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने 126 सदस्यीय विधानसभा में अपनी सरकार को 102 सीटों का जनादेश देने के लिए राज्य की जनता का आभार जताया और इसे जनता की सेवा के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी बताया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के चार जिलों में आई हालिया आपदाओं और बाढ़ के कारण 100 से अधिक लोगों की जान चली गई है। उन्होंने प्रभावित परिवारों को पूर्ण सहायता और पुनर्वास का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन के लिए धन्यवाद किया और NDRF, SDRF, असम पुलिस और राहत कार्य में लगे सभी कर्मियों के प्रयासों की सराहना की।

बाल विवाह पर सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल विवाह के खिलाफ असम का अभियान देश में सबसे कड़ा है। उन्होंने असम पुलिस को निर्देश दिया कि 1 नवंबर से 30 दिनों तक बाल विवाह के खिलाफ जीरो-कंप्रोमाइज नीति अपनाई जाए। इसके अलावा यह भी कहा कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी पहली पत्नी को कानूनी तलाक दिए बिना दूसरी महिला से विवाह करता है तो पहली पत्नी के आवेदन पर कर्मचारी के वेतन से 20% की कटौती कर सीधे पहली पत्नी के खाते में जमा की जाएगी ताकि वह सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस प्रकार की सुरक्षा निजी क्षेत्र के कर्मचारियों तक विस्तारित करने के लिए भी कानून लाया जाएगा।

असम सरकार की प्राथमिकताओं में यूसीसी का कार्यान्वयन, 2 लाख नौकरियां प्रदान करना और एक सैटेलाइट सिटी विकसित करना शामिल है। मुख्यमंत्री ने असमिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने और चराइदेव मोइदाम को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिलने को राज्य की बड़ी उपलब्धि बताया। सरकार माजुली की वैष्णव संस्कृति और बिहू के लिए भी यूनेस्को मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है।

'Gen-Z' की पश्चिमी अवधारणा का खंडन

मुख्यमंत्री सरमा ने बच्चों को 'Gen-Z' या 'Gen-Alpha' जैसे पश्चिमी अवधारणाओं में बांटने की प्रवृत्ति को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "मैं Gen-Z और Gen-Alpha में विश्वास नहीं रखता, यह यूरोपीय संस्कृति है। वे Gen-Z या Gen-Alpha नहीं हैं, वे मेरे बेटे और बेटी की तरह हैं।"

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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Himanta Biswa Sarma
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