सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सोशल मीडिया पर अपशब्द कहने का आरोप लगाते हुए कंगना ने साफ कहा कि हर एक्शन का बराबर और उलट रिएक्शन होता है। कंगना इससे पहले भी प्रदर्शनकारियों पर भड़क चुकी हैं।

एक्शन का रिएक्शन तो होता है, प्रदर्शनकारियों को पीटने पर बोलीं बीजेपी सांसद कंगना रानौत

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के हालिया छात्र और युवा आंदोलन को लेकर बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का कड़ा और तीखा रिएक्शन सामने आया है। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टोरी शेयर करते हुए प्रदर्शनकारियों और रील्स बनाने वाले युवाओं को आड़े हाथों लिया है।

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सोशल मीडिया पर अपशब्द कहने का आरोप लगाते हुए कंगना ने साफ कहा कि हर एक्शन का बराबर और उलट रिएक्शन होता है। कंगना इससे पहले भी प्रदर्शनकारियों पर भड़क चुकी हैं।

इंस्टाग्राम स्टोरी में कंगना ने क्या लिखा? कंगना रनौत ने अपनी इंस्टा स्टोरी में कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखा, "जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर आम जनता से पिट रहे हैं और गालियां खा रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि जब आप बोलते हैं तो सुनना भी पड़ेगा। अगर आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वह जनता भी आपको नुकसान पहुंचाएगी।"

उन्होंने आगे लिखा, "अगर आपको देश और नेतृत्व से परेशानी है और आपने सार्वजनिक रूप से गंदी-गंदी गालियां दी हैं, तो अब उन लोगों की भी सुनिए जो इस देश से प्यार करते हैं और वोट की ताकत से इस सरकार को चुनकर लाए हैं। क्योंकि बोलने का हक उनका भी है। अब रोने वाली कोई बात नहीं है। हर एक्शन का बराबर और उल्टा रिएक्सन होता है। अगर पढ़ाई करके भी 'कारण और प्रभाव' समझ नहीं आया है, तो अब आ जाएगा और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा।"

Gen Z का प्रदर्शन देख कर उल्टी आती है: कंगना बीजेपी सांसद इससे पहले भी CJP प्रदर्शन में शामिल युवाओं पर तीखा हमला बोल चुकी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए Gen Z को "जनरेशन गटर" बताया और प्रदर्शन के वीडियो को "उल्टी करने जैसा" कहा।

कंगना की यह टिप्पणी उस आंदोलन के खत्म होने के कुछ दिन बाद आई है, जो 36 दिनों तक चला था। इस आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों की कई मांगें मान ली थीं और तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था।

इंस्टाग्राम पर किए गए एक पोस्ट में कंगना ने कहा, "मैंने अपनी जिंदगी में एक जगह पर इतनी बदसूरती कभी नहीं देखी। Gen Z के विरोध प्रदर्शन के वीडियो देखकर उल्टी आने जैसा महसूस होता है। जिस तरह की भाषा और व्यवहार इन लोगों का है, वह बेहद भद्दा है।"

उन्होंने आगे लिखा, "भारत खूबसूरत, सभ्य और संस्कारी लोगों का देश है। आप खुद को कॉकरोच कहते हैं और वैसा ही व्यवहार भी करते हैं। इन वीडियो को देखकर मुझे मानसिक रूप से झटका लगा है। अब मुझे डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है।"

एक अन्य पोस्ट में कंगना ने आंदोलन में शामिल युवतियों के व्यवहार पर भी निशाना साधा और उसे "सबसे ज्यादा परेशान करने वाला" बताया।