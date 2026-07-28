Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एक्शन का रिएक्शन तो होता है, प्रदर्शनकारियों को पीटने पर बोलीं बीजेपी सांसद कंगना रानौत

By Shubham Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सोशल मीडिया पर अपशब्द कहने का आरोप लगाते हुए कंगना ने साफ कहा कि हर एक्शन का बराबर और उलट रिएक्शन होता है। कंगना इससे पहले भी प्रदर्शनकारियों पर भड़क चुकी हैं।

Kangana Ranaut CJP Protest
एक्शन का रिएक्शन तो होता है, प्रदर्शनकारियों को पीटने पर बोलीं बीजेपी सांसद कंगना रानौत

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के हालिया छात्र और युवा आंदोलन को लेकर बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का कड़ा और तीखा रिएक्शन सामने आया है। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टोरी शेयर करते हुए प्रदर्शनकारियों और रील्स बनाने वाले युवाओं को आड़े हाथों लिया है।

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सोशल मीडिया पर अपशब्द कहने का आरोप लगाते हुए कंगना ने साफ कहा कि हर एक्शन का बराबर और उलट रिएक्शन होता है। कंगना इससे पहले भी प्रदर्शनकारियों पर भड़क चुकी हैं।

इंस्टाग्राम स्टोरी में कंगना ने क्या लिखा?

कंगना रनौत ने अपनी इंस्टा स्टोरी में कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखा, "जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर आम जनता से पिट रहे हैं और गालियां खा रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि जब आप बोलते हैं तो सुनना भी पड़ेगा। अगर आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वह जनता भी आपको नुकसान पहुंचाएगी।"

ये भी पढ़ें:Gen Z को मैं गटर जनरेशन मानती हूं, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर भड़कीं कंगना रनौत

उन्होंने आगे लिखा, "अगर आपको देश और नेतृत्व से परेशानी है और आपने सार्वजनिक रूप से गंदी-गंदी गालियां दी हैं, तो अब उन लोगों की भी सुनिए जो इस देश से प्यार करते हैं और वोट की ताकत से इस सरकार को चुनकर लाए हैं। क्योंकि बोलने का हक उनका भी है। अब रोने वाली कोई बात नहीं है। हर एक्शन का बराबर और उल्टा रिएक्सन होता है। अगर पढ़ाई करके भी 'कारण और प्रभाव' समझ नहीं आया है, तो अब आ जाएगा और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा।"

Gen Z का प्रदर्शन देख कर उल्टी आती है: कंगना

बीजेपी सांसद इससे पहले भी CJP प्रदर्शन में शामिल युवाओं पर तीखा हमला बोल चुकी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए Gen Z को "जनरेशन गटर" बताया और प्रदर्शन के वीडियो को "उल्टी करने जैसा" कहा।

ये भी पढ़ें:अपनी गंदगी दिखा रहे; कॉकरोच जनता पार्टी पर क्यों फूटा कंगना रनौत का गुस्सा

कंगना की यह टिप्पणी उस आंदोलन के खत्म होने के कुछ दिन बाद आई है, जो 36 दिनों तक चला था। इस आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों की कई मांगें मान ली थीं और तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था।

इंस्टाग्राम पर किए गए एक पोस्ट में कंगना ने कहा, "मैंने अपनी जिंदगी में एक जगह पर इतनी बदसूरती कभी नहीं देखी। Gen Z के विरोध प्रदर्शन के वीडियो देखकर उल्टी आने जैसा महसूस होता है। जिस तरह की भाषा और व्यवहार इन लोगों का है, वह बेहद भद्दा है।"

उन्होंने आगे लिखा, "भारत खूबसूरत, सभ्य और संस्कारी लोगों का देश है। आप खुद को कॉकरोच कहते हैं और वैसा ही व्यवहार भी करते हैं। इन वीडियो को देखकर मुझे मानसिक रूप से झटका लगा है। अब मुझे डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है।"

ये भी पढ़ें:‘खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे’… कंगना का राहुल पर तीखा हमला, पेपर लीक पर भी बोलीं

एक अन्य पोस्ट में कंगना ने आंदोलन में शामिल युवतियों के व्यवहार पर भी निशाना साधा और उसे "सबसे ज्यादा परेशान करने वाला" बताया।

कंगना रनौत की इन टिप्पणियों के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। एक तरफ कुछ लोग उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग इसे आंदोलन में शामिल युवाओं का अपमान बता रहे हैं।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Kangana Ranaut CJP Protest
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।