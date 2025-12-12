Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
आज तक नहीं हुआ ऐसा स्पीकर, केसी वेणुगोपाल ने शिवराज पाटिल को बताया सबसे सफल गृह मंत्री

पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने दुख जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वह सबसे सफल गृह मंत्रियो में एक थे। उनके जैसा लोकसभा स्पीकर आजतक नहीं हुआ।

Dec 12, 2025 01:26 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वह देश के सबसे सफल गृह मंत्रियों में से एक थे । वेणुगोपाल ने कहा कि शिवराज पाटिल जी के निधन से पूरी पार्टी शोकग्रस्त है। वह लोकसभा के अब तक के सबसे अच्छे स्पीकर थे। वहीं देश के सबसे सफल गृह मंत्रियों में उनका नाम शामिल है।

उन्होंने कहा कि कई सालों से वह कांग्रेस का मार्गदर्शन कर रहे थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि यह अपूर्णीय क्षति है। एक्स पर उन्होंने कहा, शिवराज पाटिल का निधन हम सबके लिए बहुत ही दुख की बात है। उन्होंने देश की प्रगति और हित के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया।

कांग्रेस की सीनियर नेता सोनीया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने भी शिवराज पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया। गोगोई ने कहा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। शिवराज पाटिल ने राजनीति में जो कुछ भी किया है वह एक आदर्श राजनीति का उदाहरण है। बता दें कि शिवराज पाटिल का जन्म 12 अक्टूबर 1935 को लातूर जिले के चाकुर गांव में हुआ था।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वह उनके निधन से दुखी हैं। बनर्जी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट किया, ‘‘वरिष्ठ जननेता, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल के निधन से दुखी हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न मुद्दों पर उनसे हुई मेरी बातचीत के दिन मुझे याद हैं। उनके शोक संतप्त परिवार, मित्रों और अनुयायियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।’’

पीएम मोदी और गृह मंत्री ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। शाह ने कहा, ‘‘पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल चाकुरकर के निधन की खबर से दुख हुआ। पाटिल कई दशकों के सार्वजनिक जीवन में अपने ज्ञान और समर्पित सेवा के लिए जाने जाते थे। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।’’

