आज तक नहीं हुआ ऐसा स्पीकर, केसी वेणुगोपाल ने शिवराज पाटिल को बताया सबसे सफल गृह मंत्री

संक्षेप: पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने दुख जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वह सबसे सफल गृह मंत्रियो में एक थे। उनके जैसा लोकसभा स्पीकर आजतक नहीं हुआ।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वह देश के सबसे सफल गृह मंत्रियों में से एक थे । वेणुगोपाल ने कहा कि शिवराज पाटिल जी के निधन से पूरी पार्टी शोकग्रस्त है। वह लोकसभा के अब तक के सबसे अच्छे स्पीकर थे। वहीं देश के सबसे सफल गृह मंत्रियों में उनका नाम शामिल है।

उन्होंने कहा कि कई सालों से वह कांग्रेस का मार्गदर्शन कर रहे थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि यह अपूर्णीय क्षति है। एक्स पर उन्होंने कहा, शिवराज पाटिल का निधन हम सबके लिए बहुत ही दुख की बात है। उन्होंने देश की प्रगति और हित के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया।

कांग्रेस की सीनियर नेता सोनीया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने भी शिवराज पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया। गोगोई ने कहा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। शिवराज पाटिल ने राजनीति में जो कुछ भी किया है वह एक आदर्श राजनीति का उदाहरण है। बता दें कि शिवराज पाटिल का जन्म 12 अक्टूबर 1935 को लातूर जिले के चाकुर गांव में हुआ था।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वह उनके निधन से दुखी हैं। बनर्जी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट किया, ‘‘वरिष्ठ जननेता, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल के निधन से दुखी हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न मुद्दों पर उनसे हुई मेरी बातचीत के दिन मुझे याद हैं। उनके शोक संतप्त परिवार, मित्रों और अनुयायियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।’’