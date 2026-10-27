तमाशा होना तय है, क्योंकि अब बारी मेरी है... SIR विवाद के बीच सोनिया गांधी ने कह दी बड़ी बात
कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो क्लिप जारी करते हए एक पोस्ट में लिखा कि जब यह किताब आएगी, तो हंगामा होना तय है। आखिर, दशकों तक दूसरों ने मेरी ‘कहानी’ सुनाई है, अब मेरी बारी है।
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और पार्टी संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी आने वाली किताब ‘'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव'’ को लेकर होने वाली प्रतिक्रियाओं की ओर बड़ा इशारा किया है। उन्होंने कहा कि दशकों तक दूसरों ने उनकी कहानी अपने नजरिए और अंदाज में सुनाई है, और अब अपना नजरिया रखने की उनकी बारी है। उन्होंने कहा है कि जब उनकी किताब आएगी, तो तमाशा होना तय है। गांधी का मानना है कि उनके बारे में पिछले कुछ वर्षों में जो कुछ भी लिखा गया है, उससे कहीं अधिक उनकी कहानी में है। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि इसे लेकर पाठकों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। यह किताब 10 नवंबर को रिलीज होने वाली है।
कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो क्लिप जारी करते हए एक पोस्ट में लिखा, “जब यह किताब आएगी, तो हंगामा होना तय है। आखिर, दशकों तक दूसरों ने मेरी ‘कहानी’ सुनाई है, अब मेरी बारी है।” उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब SIR और CEC ज्ञानेश कुमार से जुड़े विवाद पर देशभर में हो हल्ला मचा हुआ है और सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सियासी और कानूनी जंग जारी है।
क्यों लिखनी पड़ी ये किताब?
पोस्ट किए गए वीडियो में सोनिया गांधी ने कहा कि यह किताब लिखने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि घटनाओं को वैसे ही बताया जा सके, जैसी वे वास्तव में घटी थीं। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहतीं थी कि उनके जीवन और अनुभवों को केवल दूसरों के लिखे बयानों के आधार पर परिभाषित किया जाए। उन्होंने कहा, “मुझे लगा कि मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, जिसमें से काफी कुछ पूरी तरह सही नहीं है; या तो वे मनगढ़ंत हैं या फिर उसे बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। इसलिए, मुझे लगा कि अब मुझे अपनी कहानी खुद ही लिखनी चाहिए और तथ्यों और घटनाओं को वैसे ही पेश करना चाहिए, जैसी वे असल में थीं।”
कुछ लोगों की राय बदल सकती है
कांग्रेस नेता ने कहा कि वह अपने वृत्तांत को केवल घटनाओं का एक 'संस्करण' (वर्ज़न) नहीं कहना चाहतीं। गांधी ने आगे कहा, "या यूं कहें कि यह मेरा... 'संस्करण' नहीं, मैं इसे 'संस्करण' नहीं कहूंगी, बल्कि ये मेरी कहानी है। हालांकि, लोगों के अलग-अलग नजरिए हो सकते हैं।" उन्होंने माना कि इस किताब से पाठकों की उन पर बनी राय बदल सकती है; हो सकता है कि कुछ लोगों की राय बदल जाए, जबकि कुछ अन्य लोगों की राय और अधिक नकारात्मक हो जाए।
राजीव गांधी से जुड़ा किस्सा सुनाया
उन्होंने कहा, "हो सकता है कि कुछ लोग मेरे बारे में अपनी राय बदल लें। कुछ लोगों की राय और खराब हो सकती है, लेकिन बात यही है। जब आप कोई किताब लिखते हैं या सार्वजनिक जीवन में होते हैं, तो ऐसा होना स्वाभाविक है।" गांधी ने अपने पति, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम का भी संक्षेप में जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जब राजीव गांधी को (पद संभालने के लिए) कहा गया था, तो वह पूरी तरह से इसके खिलाफ थीं। इस घटनाक्रम का ज़िक्र करने से पहले, अपनी बात की शुरुआत में उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि मुझे पूरी कहानी बतानी चाहिए या नहीं।"
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।