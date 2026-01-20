अंतरिक्ष से दिखती है अलग ही दुनिया, अनुभव बताते हुए सुनीता विलियम्स ने लिया भारत का नाम

संक्षेप: अंतरिक्षयात्री सुनीता विलियम्स इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। वह केरल साहित्यम महोत्सव में भी हिस्सा लेने वाली हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष पर देखने से लगता है कि कितनी कम जगह में हम लोग रहते हैं।

भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स इन दिनों भारत के दौरे पर आई हैं। उन्होंने राजधानी दिल्ली पहुंचकर देशवासियों को उनकी दुआओं के लिए धन्यवाद दिया। हाल ही में सुनीता विलियम्स और उनके साथ बुच विलमोर 286 दिन आईएसएस (इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन) में रहे। स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खामियों की वजह से उन्हें इतने दिन तक आईएसएस में रहना पड़ा। इस दौरान भारतमें भी लोग उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि भारत के लोगों का धन्यवाद करने के लिए ही वह यहां आई हैं।

भारत आकर भावुक हो गईं सुनीता विलियम्स सुनीता विलियम्स केरल के साहित्य महोत्सव में भी हिस्सा लेंगी। विलियम्स ने कहा कि उन्हें भारत आकर बहुत अपनापन महसूस होता है। उन्होंने बताया कि स्पेस स्टेशन में उन्हें भारतीय खाने की बहुत याद आ रही थी और तब उन्होंने नासा से कहा कि उनके लिए भारतीय खाना भइजवा दिया जाए। इसके बाद उन्हें कुछ पकवान भेजे गए और उन्होंने मिल बांट कर खाए।

अंतरिक्ष से कैसी दिखती है दुनिया विलियम्स ने बताया कि धरती पर कदम रखते ही उन्होंने ब्रेड और सैंडविच खाई। सुनीता विलियम्स ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि जब आप अंतरिक्ष मे होते हैं तो आप अपना घर ढूंढते हैं। मैं तो मासाचुसेट्स में पली ढ़ी। मेरे पिता भारत से हैं और मेरी मां स्लोवेनिया की हैं। जाहिर सी बात है कि मैं अंतरिक्ष से इन जगहों को देखना चाहती थी। अंतरिक्ष में अनुभव होता है कि इस सोलर सिस्टम में हम कितनी कम जगह में साथ में रहते हैं। ऐसे में आपका नजरिया ही बदल जाता है। ऐसा लगता है कि हम लोगों में कोई अंतर नहीं बचा है। ऐसे में लगता है कि सबको मिलकर काम करना चाहिए।