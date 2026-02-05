हंगामा मचाने वाली 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' के पीछे का सच; जनरल नरवणे ने बताया क्यों लिखी किताब

संक्षेप: इस किताब को लिखने के पीछे एक कहानी है। इस बात की जानकारी खुद पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने दी है और बताया है कि उन्होंने इसे लिखने का फैसला कैसे किया। उन्होंने बताया कि मेरा आत्मकथा या संस्मरण लिखने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन…

तीन दिनों से संसद के अंदर और बाहर राजनीतिक तापमान अचानक बहुत बढ़ गया है, जब भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ राजनीतिक बहस का मुख्य केंद्र बन गई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की चीन नीति पर सवाल उठाने के लिए इस पुस्तक की सामग्री का हवाला देने से रोक दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार, पुस्तक अभी प्रकाशित नहीं हुई है, इसलिए इसका कोई हवाला नहीं दिया जा सकता। बताया जा रहा है कि यह पुस्तक 2023 से ही अनुमोदन के लिए लंबित पड़ी है। इस विवाद के बीच जनरल नरवणे ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने पहले भी ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ नामक पुस्तक के बारे में बात की है और अनुमोदन में हो रही लगातार देरी पर खेद जताया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' लिखने के पीछे की कहानी इस किताब को लिखने के पीछे एक कहानी है। इस बात की जानकारी खुद पूर्व सेना प्रमुख ने दी है और बताया है कि उन्होंने इसे लिखने का फैसला कैसे किया। उन्होंने बताया कि मेरा आत्मकथा या संस्मरण लिखने का कोई इरादा नहीं था। अप्रैल 2025 में 'लल्लनटॉप' से बात करते हुए उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था। उस वक्त उन्होंने याद करते हुए बताया कि पेंगुइन (प्रकाशक) ने दिवंगत जनरल बिपिन रावत पर एक किताब प्रकाशित की थी। मैं मार्च 2023 में इसके विमोचन समारोह में गया था। पेंगुइन से आए लोगों से मैंने मजाक में कहा कि आप मेरी किताब प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। जवाब में उन्होंने पूछा कि क्या आपने कोई किताब लिखी है? मैंने कहा नहीं।

रिटायर्ड अधिकारी ने आगे बताया कि मैंने उनसे कहा, अगर आप ऐसा कहते हैं, तो मैं इसे लिखूंगा, जिस पर उन्होंने कहा, जी सर, अगर आप हमें अपनी किताब प्रकाशित करने का यह अवसर देते हैं तो यह हमारे लिए गर्व की बात होगी। और इस तरह मेरे लिए किताब लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई। उन्होंने कहा कि किताब लिखकर उन्हें जो संतुष्टि मिली है, वह 'काफी है'। छह महीने बाद अक्टूबर 2025 में कसौली के पहाड़ी इलाके में एक साहित्यिक उत्सव में जनरल नरवणे ने फिर कहा कि उन्होंने लिखकर अपना काम कर दिया है, और अब यह प्रकाशक और रक्षा मंत्रालय के बीच का मामला है।

प्रकाशन पर रोक लगाए जाने पर क्या बोले? हालांकि, पिछले इंटरव्यू में पूर्व शीर्ष सेना अधिकारियों द्वारा लिखी गई पुस्तकों के प्रकाशन पर रोक लगाए जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने देरी पर निराशा जताई थी। उन्होंने कहा कि सूचना नियंत्रण का दायरा हर किसी का होता है। सेना प्रमुख के पद पर रहते हुए, आपको अपनी सेवा के बारे में तो पता होगा, लेकिन यह नहीं कि इसका अन्य मंत्रालयों, विभिन्न देशों के साथ विदेश संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है... इसलिए, जब कोई पुस्तक लिखी जाती है, और यदि उसकी समीक्षा की आवश्यकता होती है, तो शायद यह इसलिए आवश्यक है ताकि देश की समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसमें ऐसा कुछ न हो जो अन्य देशों के साथ हमारे संबंधों को खराब करे।

उन्होंने कहा कि समीक्षा करने में कोई बुराई नहीं है; यह आवश्यक है ताकि अनजाने में कोई बात छूट न जाए। आगे उन्होंने कहा कि हालांकि, अगर एक निश्चित समय सीमा हो तो बेहतर होगा; किसी एक पुस्तक की समीक्षा में 15 महीने नहीं लगने चाहिए। बाद में कसौली में उन्होंने अधिक काव्यात्मक लहजे में टिप्पणी की कि मुझे लगता है कि यह परिपक्व हो रहा है, जैसे पुरानी शराब। जितना अधिक समय यह वहां रहता है, उतना ही यह और अधिक कीमती होता जाता है।

और 2 फरवरी से फिर चर्चा में अप्रकाशित पुस्तक राष्ट्रीय चेतना में तब आई जब राहुल गांधी ने लोकसभा में ‘द कारवां’ पत्रिका का एक लेख प्रस्तुत किया, जिसमें पुस्तक के अंश उद्धृत किए गए थे। जनरल नरवणे ने इन अंशों पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। हालांकि, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पुस्तक इसलिए अटकी हुई है क्योंकि इसकी सामग्री तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, और उन्होंने तर्क दिया कि यदि पुस्तक में दिए गए तथ्य सही हैं तो जनरल नरवणे अदालत क्यों नहीं गए। बुधवार को संसद परिसर में राहुल गांधी ने कैमरे के सामने किताब की एक मुद्रित प्रति दिखाते हुए कहा कि देखिए, यह मौजूद है, वह किताब जिसके बारे में सरकार कहती है कि वह मौजूद नहीं है।

'जो उचित समझो, वो करो': राहुल गांधी राहुल गांधी ने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) में आज लोकसभा आने की हिम्मत होगी, क्योंकि अगर वह आए तो मैं उन्हें यह किताब दे दूंगा। राहुल गांधी ने दावा किया कि पूर्व सेना प्रमुख ने लिखा था कि जब उन्होंने राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल सहित अन्य नेताओं को 'चीनी टैंकों के आने' के बारे में सूचित किया, तो उन्हें लंबे समय तक कोई सीधा जवाब नहीं मिला। कांग्रेस नेता ने कहा कि और फिर वे लिखते हैं कि प्रधानमंत्री का संदेश उन्हें यह था, 'जो उचित समझो, वो करो'... इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई; उन्होंने प्रभावी रूप से सेना प्रमुख को यह मामला संभालने के लिए कहा क्योंकि वे खुद निर्णय नहीं ले सकते थे।

बता दें कि राहुल गांधी द्वारा चीन के साथ 2020 के सीमा तनाव से संबंधित अप्रकाशित पुस्तक के एक अंश को उल्लेख करने पर जोर देने के कारण लोकसभा में सोमवार ( 2 फरवरी ) से कार्यवाही ठप पड़ी है, जब संसद ने बजट सत्र के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की थी। राजनाथ सिंह और किताब में कथित तौर पर नामित अन्य लोगों ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले, राजनाथ सिंह और अन्य नेताओं ने लोकसभा में जोर देकर कहा कि अप्रकाशित पुस्तक से उद्धरण देना न केवल संसद के नियमों के खिलाफ है, बल्कि 'राष्ट्रीय हित के खिलाफ' भी है और 'राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है'। स्पीकर ओम बिरला ने नियमों के संबंध में उनके तर्क से सहमति जताई। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को वह किताब पेश करनी चाहिए जिसका हवाला देने का वे दावा कर रहे हैं। मैं उसे देखना चाहता हूं; यह सदन उसे देखना चाहता है।