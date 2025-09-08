The reality is that BJP cannot win the elections alone in 2026 why did Annamalai say this हकीकत यह है कि भाजपा 2026 में अकेले चुनाव नहीं जीत सकती, ऐसा क्यों बोले अन्नामलाई, India News in Hindi - Hindustan
हकीकत यह है कि भाजपा 2026 में अकेले चुनाव नहीं जीत सकती, ऐसा क्यों बोले अन्नामलाई

अन्नामलाई ने कहा कि 2026 का चुनाव 'क्लासिक केस' होगा, जहां भाजपा इस स्थिति में नहीं होगी कि वह अपने दम पर सरकार बना ले। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विजय जैसे नए चेहरों की एंट्री ने चुनाव को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 07:44 PM
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व तमिलनाडु प्रमुख के अन्नामलाई ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर खुलकर बात की। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा 2026 का राज्य का चुनाव अकेले नहीं जीत सकती। खास बात है कि यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है, जब पार्टी लगातार दक्षिण भारतीय राज्यों में विस्तार के प्रयासों में लगी हुई है।

इंडिया टुडे साउथ कॉन्क्लेव 2025 में पहुंचे अन्नामलाई ने कहा कि 2026 का चुनाव 'क्लासिक केस' होगा, जहां भाजपा इस स्थिति में नहीं होगी कि वह अपने दम पर सरकार बना ले। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विजय जैसे नए चेहरों की एंट्री ने चुनाव को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि डीएमके को सत्ता से बाहर किया जाना चाहिए।

खास बात है कि राज्य में भाजपा ने AIADMK के साथ दोबारा गठबंधन किया है। कार्यक्रम के दौरान अन्नामलाई ने कहा कि यह पार्टी का बहुत व्यावहारिक फैसला है और 2026 में इसके नतीजे मिलेंगे। उन्होंने कहा, 'हम गठबंधन का हिस्सा हैं।' साथ ही उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन बहुत अहम है।

उन्होंने कहा, 'अगर आप 6 महीने पहले मुझसे पूछते, तो मैं कई चुनावों के लिए भाजपा के अकेले लड़ने पर जोर देता। लेकिन जब नेतृत्व सभी पक्षों को सुनता है और इस बात को मद्देनजर रखकर फैसला लेता है कि 2026 देश के लिए काफी अहम है। अंत में नेता सभी की सुनने के बाद फैसला लेते हैं।'

कौन होगा मुख्यमंत्री

NDA के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर उन्होंने कहा, 'अमित शाह जी ने साफतौर पर कहा था कि ईपीएस जी एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। हम लोगों को कन्फ्यूज नहीं कर सकते। पार्टी एक तरफ है, विचारधारा एक तरफ है। लोगों के नेता चाहिए और अगर वह ईपीएस हैं, तो हम उनका समर्थन करते हैं। वह 2026 में मुख्यमंत्री बनेंगे।'

