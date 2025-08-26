तैयारी कर ले बेटा, तेरा टाइम आ गया; पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को धमकी देने वाला गिरफ्तार

रविंदर ने इटली के नंबर से इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से मनकीरत औलख का नंबर निकाला। इसके बाद रंगदारी मांगने के लिए वॉट्सऐप कॉल और मैसेज किए। जब उसे पता चला कि उसके ​खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज हो चुका है, तो वह भारत छोड़कर वापस इटली भागने की फिराक में था।

पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को सीआईए पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। आरोपी हरजिंदर सिंह चंडीगढ़ के गांव खुड्डा जस्सू सारंगपुर का रहने वाला है। उसने अपना नाम रविंदर सिंह रखा हुआ है और वह दिल्ली एयरपोर्ट से विदेश भागने की फिराक में था। पिछले कुछ साल से वह इटली में रह रहा था। उसके खिलाफ मोहाली के थाना मटौर में बीएनएस की धारा 318(5), 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

रविंदर ने इटली के नंबर से इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से मनकीरत औलख का नंबर निकाला। इसके बाद रंगदारी मांगने के लिए वॉट्सऐप कॉल और मैसेज किए। जब उसे पता चला कि उसके ​खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज हो चुका है, तो वह भारत छोड़कर वापस इटली भागने की फिराक में था। पुलिस ने इसके मोबाइल से सारी चैट रिकवर कर ली है।

पुलिस ने धमकी देने वाले नंबर को जब ट्रेस किया तो वह चंडीगढ़ में चलता पाया गया। इसके बाद टेक्निकल इंटेलिजेंस की मदद से उस नंबर को ट्रेस किया गया। 21 अगस्त को आरोपी ने विदेशी नंबर से वॉट्सऐप कॉल कर मनकीरत औलख को ऑफिशियल नंबर पर धमकी भरा मैसेज भेजा था। यह पंजाबी में लिखा हुआ था। इसके बाद औलख के मैनेजर की धमकी देने वाले नंबर पर वॉट्सऐप बात भी हुई। इसमें उसने मनकीरत को मारने की धमकी दी थी।

कहा था- तैयारी कर ले बेटा, तेरा टाइम आ गया पंजाबी सिंगर को 21 अगस्त को विदेशी नंबर से उन के निजी नंबर पर काल और वॉट्सऐप पर मैसेज कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। मैसेज में लिखा था कि तैयारी कर ले बेटा, तेरा टाइम आ गया, चाहे तेरी पत्नी हो या चाहे तेरा बच्चा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटा तेरा नंबर लगाना है। यह न समझना कि तुझे कोई धमकी में कोई मजाक किया गया है। नंबर लगाना है बेटे, देख कैसे लगता है। देखते चल बेटे, अब तेरे साथ क्या-क्या होता है।

जब फोन कॉल आई तो मनकीरत ने पूछा कौन बोल रहा है। इस पर फोन करने वाले ने कहा, मिलेंगे तो भाई बताएंगे कौन बोल रहे हैं। दो-चार दिन में मिलेंगे, तब तेरे को पता लग जाएगा। जब नाम पूछा गया तो बोला मिलकर बताएंगे। इसके बाद सिंगर की ओर से पुलिस को शिकायत दर्ज करवा दी गई। मनकीरत मोहाली के सेक्टर-71 स्थित होम लैंड हाइट में परिवार सहित रहते हैं।