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जनता की सेवा के लिए हो, उसे पीटते क्यों हो; नेता को HC ने खूब सुनाया

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे पर अस्पताल में घुसकर महिला डॉक्टर से मारपीट के आरोप हैं। अब इस केस को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें म्हात्रे को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया है। पूरी खबर पढ़ें।

Ramesh Mhatre
शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका (PTI Photo)

अस्पताल में डॉक्टर्स के साथ मारपीट के आरोपी पार्षद रमेश म्हात्रे को बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि जनता को वोट से जीतने वाला व्यक्ति उनके साथ ही मारपीट करने लगता है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों ने पुलिस कार्रवाई पर ही सवाल उठाए हैं। अदालत ने मौजूदा जांच अधिकारी की जगह डीसीपी यानी पुलिस उपायुक्त रैंक के अधिकारी को नियुक्त करने के आदेश दिए हैं।

सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र घुघे और जस्टिस गौतम अंखड़ सुनवाई कर रहे थे। दरअसल, म्हात्रे को इस कांड के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में जमानत दे दी गई थी। इसके बाद उच्च न्यायालय ने 18 जुलाई को जमानत को रद्द कर दिया था।

जस्टिस घुघे ने कहा, 'आप पब्लिक लाइफ में हैं, जनता के लिए हैं और जनता की सेवा करने के लिए हैं, तो आप ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? जनता को क्यों पीटते हैं... हमें हैरानी होती है कि जो व्यक्ति वोटरों के पास जाकर कहता है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मुझे वोट दें और फिर चुने जाने के बाद लोगों को पीटने लगता है... किसी ने बताया कि जमानत मिलने के बाद वह आसानी से अस्पताल से बाहर आ गए और उनके स्वागत के लिए अस्पताल के गेट पर बहुत सारे समर्थक जमा हो गए थे...। बताया गया कि उनका स्वागत हुआ...। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों के प्रतिनिधि बनते हैं...। लोग आपको अपना प्रतिनिधि बनाने के लिए वोट देते हैं, लेकिन चुने जाने के बाद आप फ़ाइलों और कुर्सियों से उनके सिर फोड़ते हैं? क्या आप ऐसा ही बर्ताव करते हैं?'

वकील के तर्क पर भी हुए नाराज

एडवोकेट जनरल डॉक्टर मिलिंद साठे ने कोर्ट को बताया कि ब्ल्ड प्रेशर बढ़ जाने के कारण म्हात्रे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसपर बेंच ने कहा, 'जब यह घटना हुई तो क्या तब ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा? वह इतने जोश में थे कि टेबल से कूदकर एक महिला डॉक्टर को थप्पड़ मारा और उसका फोन छीन लिया...। वह इतना तेज था कि उसने आधा सेकंड भी बर्बाद नहीं किया...। उसके लिए समय इतना कीमती था कि उसने बिना समय बर्बाद किए उसे अच्छी तरह पीटा।'

बयान हैं बाकी

मुख्य लोक अभियोजक शिशिर हिराए ने कोर्ट को बताया है कि दो वरिष्ठ अधिकारियों और तीन नर्सों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि करीब 10 और गवाहों के बयान दर्ज किए जाने हैं।

शिकायतकर्ता डॉक्टर वैभव सालुंखे की तरफ से कोर्ट पहुंचे वकील ने कहा कि डॉक्टर डर के साये में काम कर रहे हैं। वहीं, IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वकील ने कहा कि अब भी डॉक्टरों पर हिंसा हो रही है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि जिस महिला डॉक्टर को म्हात्रे ने कथित तौर पर पीटा था, उन्हें धमकी भरे कॉल और मैसेज आ रहे हैं।

जबकि, म्हात्रे के वकील ने बताया कि 18 जुलाई को कोर्ट की तरफ से दिया गया आदेश बड़ा संदेश था। उन्होंने कहा, 'डॉक्टरों के खिलाफ इस तरह की घटनाएं रुकनी चाहिए...। लॉर्डशिप के 18 जुलाई के आदेश का राष्ट्रीय स्तर पर असर रहा है और इससे एक मजबूत संदेश भी गया है...। सभी संबंधित लोगों को एक बड़ी सीख मिली है...।'

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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