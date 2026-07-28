जनता की सेवा के लिए हो, उसे पीटते क्यों हो; नेता को HC ने खूब सुनाया

शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे पर अस्पताल में घुसकर महिला डॉक्टर से मारपीट के आरोप हैं। अब इस केस को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें म्हात्रे को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया है। पूरी खबर पढ़ें।

अस्पताल में डॉक्टर्स के साथ मारपीट के आरोपी पार्षद रमेश म्हात्रे को बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि जनता को वोट से जीतने वाला व्यक्ति उनके साथ ही मारपीट करने लगता है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों ने पुलिस कार्रवाई पर ही सवाल उठाए हैं। अदालत ने मौजूदा जांच अधिकारी की जगह डीसीपी यानी पुलिस उपायुक्त रैंक के अधिकारी को नियुक्त करने के आदेश दिए हैं।

सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र घुघे और जस्टिस गौतम अंखड़ सुनवाई कर रहे थे। दरअसल, म्हात्रे को इस कांड के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में जमानत दे दी गई थी। इसके बाद उच्च न्यायालय ने 18 जुलाई को जमानत को रद्द कर दिया था।

जस्टिस घुघे ने कहा, 'आप पब्लिक लाइफ में हैं, जनता के लिए हैं और जनता की सेवा करने के लिए हैं, तो आप ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? जनता को क्यों पीटते हैं... हमें हैरानी होती है कि जो व्यक्ति वोटरों के पास जाकर कहता है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मुझे वोट दें और फिर चुने जाने के बाद लोगों को पीटने लगता है... किसी ने बताया कि जमानत मिलने के बाद वह आसानी से अस्पताल से बाहर आ गए और उनके स्वागत के लिए अस्पताल के गेट पर बहुत सारे समर्थक जमा हो गए थे...। बताया गया कि उनका स्वागत हुआ...। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों के प्रतिनिधि बनते हैं...। लोग आपको अपना प्रतिनिधि बनाने के लिए वोट देते हैं, लेकिन चुने जाने के बाद आप फ़ाइलों और कुर्सियों से उनके सिर फोड़ते हैं? क्या आप ऐसा ही बर्ताव करते हैं?'

वकील के तर्क पर भी हुए नाराज एडवोकेट जनरल डॉक्टर मिलिंद साठे ने कोर्ट को बताया कि ब्ल्ड प्रेशर बढ़ जाने के कारण म्हात्रे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसपर बेंच ने कहा, 'जब यह घटना हुई तो क्या तब ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा? वह इतने जोश में थे कि टेबल से कूदकर एक महिला डॉक्टर को थप्पड़ मारा और उसका फोन छीन लिया...। वह इतना तेज था कि उसने आधा सेकंड भी बर्बाद नहीं किया...। उसके लिए समय इतना कीमती था कि उसने बिना समय बर्बाद किए उसे अच्छी तरह पीटा।'

बयान हैं बाकी मुख्य लोक अभियोजक शिशिर हिराए ने कोर्ट को बताया है कि दो वरिष्ठ अधिकारियों और तीन नर्सों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि करीब 10 और गवाहों के बयान दर्ज किए जाने हैं।

शिकायतकर्ता डॉक्टर वैभव सालुंखे की तरफ से कोर्ट पहुंचे वकील ने कहा कि डॉक्टर डर के साये में काम कर रहे हैं। वहीं, IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वकील ने कहा कि अब भी डॉक्टरों पर हिंसा हो रही है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि जिस महिला डॉक्टर को म्हात्रे ने कथित तौर पर पीटा था, उन्हें धमकी भरे कॉल और मैसेज आ रहे हैं।