लाल पेन से लिखा गया नोट, साइकियाट्रिस्ट; गहराता जा रहा कॉन्फिडेंट ग्रुप CEO की खुदकुशी का 'रहस्य'
बेंगलुुरु के रियल एस्टेट कारोबारी सीजे रॉय की खुदकुशी मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। उन्होंने लाल पेन से सूइसाइड लेटर लिखा था। इसके अलावा वह कुछ दिनों से सायकियाट्रिस्ट के भी संपर्क में थे।
बेंगलुरु के कारोबारी और कॉन्फिडेंट ग्रुप के सीईओ सीजे रॉय की खुदकुशी के मामले में कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक छापेमारी से एक महीने पहले ही उन्होंने टैक्स से संबंधित कार्रवाई के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट में याचिका फाइल कर रॉय ने दावा किया था कि आयकर विभाग के उनके विभाग की जा रही कार्रवाई गलत और गैरकानूनी है। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। उनकी मौत के बाद लाल स्याही से लिखा हुआ 9 पेज का सूइसाइड लेकर मिला था। वहीं कुछ दिन पहले ही वह मानसिक रोग विशेषज्ञ से भी मिलने गए थे।
नोट में क्या लिखा था
सीजे रॉय ने जो 9 पेज का नोट लिखा था उसनमें अपने कारोबार और वित्तीय लेनदेन के बारे में लिखा था। शुरू में उन्होंने अपने परिवार से माफी मांगी थी। उन्होंने लिखा था कि यह उनका आखिरी कदम है। हालांकि उनके इस लेटर से पता चलता था कि वह भारी तनाव में थे और कोई भी कदम उठाने तैयार थे। उन्होंने नोट में बताया था कि किसे कितना पैसा देना है और किससे कितना लेना है। इसके अलावा उन्होंने अपने कारोबार के उत्तराधिकारियों के नाम भी लिखे थे। उन्होंने यह भी लिखा था कि लंबे समय से ग्रुप से साथ जुड़े कर्मचारियों को हटाया ना जाए।
मौत से पहले साइकियाट्रिस्ट से सलाह
कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरा ने बताया था सीजे रॉय साइकियाट्रिस्ट के भी संपर्क में थे। मौत से एक दिन पहले भी वह जयनगर में एक साइकियाट्रिस्ट के पास गए थे। जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने साइकियाट्रिस्ट से भी पूछताछ की है, हालांकि इस मामले में कोई पुख्ता बात सामने नहीं आई है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि वह दूसरी याचिका फाइल करने के लिए इस याचिका को वापस लेना चाहते हैं। वहीं हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने कहा था कि निष्पक्षता के लिए मेमो पर विचार किया जा सकता है। उनके वकील महेश चौधरी ने बाद में कोई नई याचिका भी फाइल नहीं की। वहीं आयकर विभाग की ओर से पेश हुए अडिशनल सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामत ने कहा था कि विभाग के पास इस बात के सबूत हैं कि उन्होंने टैक्स की चोरी की है। उनका कारोबार कर्नाटक, केरल और यूएई तक था।
सीजे रॉय के बड़े भाई सीजे बाबू ने बताया कि आयकर विभाग की टीमें तीन दिन से उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। मुझे नहीं पता कि उन्होंने रॉय के साथ क्या किया और उनसे क्या पूछताछ की। उन्होंने इसी दौरान खुदकुशी कर ली। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स के अलावा उनको कोई और दिक्कत नहीं थी। उनपर कोई बड़ा कर्ज भी नहीं था लेकिन मुझे नहीं पता कि इनकम टैक्स के मामले में उनके साथ क्या हो गया।
बाबू ने कहा, खुदकुशी वाले दिन भी मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने मुझे दो बार फोन किया था। एसआईटी जांच कर रही है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने खुदकुशी की। आयकर विभाग और रॉय के बीच आयकर को लेकर पहले भी मुश्किलें बढञी थीं। वहीं 2016 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में ही फैसला सुनाया था।
