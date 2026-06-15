दलबदलुओं को नकारो कहने वाली NCPI का गजब खेल, TMC के टूटे नेताओं से मिलाया हाथ

पश्चिम बंगाल की राजनीति में उथल पुथल का दौर जारी है। रविवार को तृणमूल कांग्रेस के बागी नेताओं ने एनसीपी गुट में शामिल होने का फैसला किया है। साथ ही ये बागी सांसद सत्तारूढ़ गठबंधन NDA को समर्थन देने जा रहे हैं।

त्रिपुरा की एक कम जानी-मानी राजनीतिक पार्टी NCPI रविवार को तब अचानक राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गई, जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 लोकसभा सदस्यों वाले एक बागी गुट ने इस पार्टी में विलय की घोषणा की। इस दल ने 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनावों में 'अपने अधिकारों की रक्षा के लिए राजनीतिक दल-बदलुओं को नकारें' के नारे के साथ चार उम्मीदवार उतारे थे।

रिकॉर्ड बताते हैं कि नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) ने 2023 के त्रिपुरा चुनावों में चार सीटों - चावामानु, अंबासा, करमचारा और कैलाशहर - से चुनाव लड़ा था, और उसके उम्मीदवार या तो 'नोटा' से भी पीछे रहे या उन्हें नोटा से बस कुछ ही ज्यादा वोट मिले। पार्टी के चुनावी पोस्टरों में यह संदेश था, 'अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, दलबदलु नेताओं को नकारें। राजनीतिक हस्तियों के बजाय समाज सेवकों का समर्थन करें।'

साथ ही, मतदाताओं से पेन की निब वाले चुनाव चिह्न का बटन दबाने की अपील की गई। विधानसभा चुनाव में 536 वोट पाने वाले इसके चावामानु से उम्मीदवार बरजेदा त्रिपुरा से जब पीटीआई-भाषा ने संपर्क किया तो उन्होंने विलय की खबर पर हैरानी जताई।

बरजेदा ने बताया कि वह दिहाड़ी मजदूर हैं। उन्होंने कहा, '2023 में, कृष्ण देबबर्मा नाम के एक व्यक्ति ने मुझसे चुनाव के बारे में संपर्क किया। इसलिए मैंने चुनाव लड़ा। कई साल पहले तक, मैं कांग्रेस का समर्थक था।' टिप्पणी के लिए देबबर्मा से संपर्क नहीं हो सका।

TMC के बागियों का विलय लोकसभा सदस्य सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि बागी गुट असली तृणमूल कांग्रेस के तौर पर मान्यता पाने के लिए अदालत में भी लड़ाई लड़ेगा और पार्टी के चुनाव चिह्न पर अपना दावा पेश करेगा। लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने संवाददाताओं से कहा कि तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने बिरला को सौंपे गए प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं।

उन्होंने कहा, 'तृणमूल कांग्रेस के दो-तिहाई लोकसभा सदस्यों ने एक अलग समूह के रूप में मान्यता देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपा है। हम नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में अपना विलय करेंगे और NDA का समर्थन करेंगे।'