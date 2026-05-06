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पंजाब चुनाव के बाद मोदी सरकार गिर जाएगी, बंगाल रिजल्ट के बाद बोले AAP चीफ अरविंद केजरीवाल

May 06, 2026 08:52 am ISTNisarg Dixit भाषा
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अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब में 'AAP' सरकार के पक्ष में सत्ता समर्थक लहर है और हर गांव प्रशासन की ओर से किए गए कार्यों को मान्यता दे रहा है। उन्होंने कहा, 'लोग किसी सरकार की तारीफ करें, ऐसा कम ही होता है।

पंजाब चुनाव के बाद मोदी सरकार गिर जाएगी, बंगाल रिजल्ट के बाद बोले AAP चीफ अरविंद केजरीवाल

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का 'विजय रथ' पंजाब में रुकेगा। केजरीवाल की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब भाजपा हाल में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में अपनी शानदार जीत का जश्न मना रही है। 'AAP' प्रमुख ने भाजपा पर चुनावों में हेरफेर के जरिये लोकतंत्र को 'अगवा कर उसकी हत्या करने' का आरोप लगाया।

भाजपा पर लगा दिए आरोप

उन्होंने कहा, 'पश्चिम बंगाल में जो हुआ, वह चुनाव नहीं था। वहां महीनों से जो हो रहा था, हम उसे देख रहे थे। बिहार, महाराष्ट्र और यहां तक ​​कि मेरे अपने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ था।' केजरीवाल ने कहा, 'आज लोकतंत्र खतरे में है। 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर थी और वे (भाजपा) लगातार चुनाव जीतते रहे। फरवरी 2015 में उन्हें दिल्ली में केवल तीन सीट मिलीं। अगर वे पंजाब में सत्ता में आते हैं, तो राज्य को बर्बाद कर देंगे।'

ED, CBI के इस्तेमाल के आरोप

उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कोई प्रतिद्वंद्वी पार्टी चुनाव जीत भी जाती है, तो इससे भाजपा को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जैसी एजेंसियों को उनके पीछे लगा देती है, धन-बल का इस्तेमाल करती है, विधायकों की खरीद-फरोख्त में जुट जाती है, पार्टियों को तोड़ने की कोशिश करती है, सरकारों को गिराती है, नेताओं को जेल भेजती है और यह सुनिश्चित करती है कि उनके 'वोट' काट दिए जाएं।

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भाजपा के लिए कर दी भविष्यवाणी

केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव 'प्रधानमंत्री मोदी' के लिए आखिरी चुनाव होंगे। उन्होंने कहा, 'एक बार फिर एक लहर पैदा हो रही है। वे असम, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली, हर जगह जीत रहे हैं,… लेकिन आगामी फरवरी में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में इस अश्वमेध घोड़े (भाजपा) को रोक दिया जाएगा। पंजाब चुनाव के बाद मोदी सरकार गिर जाएगी। मोदी सरकार का अंत पंजाब से ही होगा।'

पंजाब में AAP की लहर का दावा

केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब में 'AAP' सरकार के पक्ष में सत्ता समर्थक लहर है और हर गांव प्रशासन की ओर से किए गए कार्यों को मान्यता दे रहा है। उन्होंने कहा, 'लोग किसी सरकार की तारीफ करें, ऐसा कम ही होता है। आमतौर पर चार साल बाद ही लोग कहने लगते हैं कि सत्ता विरोधी लहर जोरों पर है। लेकिन पंजाब में स्थिति अलग है। AAP राज्य के किसी भी गांव या इलाके में जा सकते हैं, AAPको वहां सत्ता-विरोधी लहर नहीं दिखेगी; बल्कि सत्ता-समर्थक लहर नजर आएगी।'

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पार्टी छोड़ने वाले सांसदों पर भड़के

हाल में 'AAP' छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले सात राज्यसभा सदस्यों का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि ये सीट पंजाबियों की थीं। उन्होंने कहा, 'भाजपा ने पंजाब से ये सीट छीन ली हैं और अब हम सभी को उन्हें रोकने के लिए काम करना होगा। इतिहास गवाह है कि पंजाब ने विदेशी आक्राताओं को रोका है, लेकिन इस बार दुश्मन भीतर ही हैं। पंजाबियों को उन्हें रोकना होगा।'

केजरीवाल ने कहा, 'जब भी भारत पर हमला हुआ, हमला पश्चिम से हुआ और पंजाब एक ढाल बनकर खड़ा रहा, आक्रमणकारियों को रोकने के लिए अपना खून बहाया।' केजरीवाल के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कपूरथला हाउस में जुटे राज्य के विधायकों को संबोधित किया।

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राष्ट्रपति से मिले थे सीएम मान

इससे पहले मान ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उनसे राज्य के उन छह राज्यसभा सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने का आग्रह किया जिन्होंने 'AAP' छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। भाजपा नेताओं ने 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में मिली सफलता को दोहराने का भरोसा जताया है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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