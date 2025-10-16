Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsThe Ministry of Defense has signed a deal worth Rs 659 crore to equip the army with the SIG 716 rifle

SIG 716 राइफल से लैस होंगे सेना के जवान, रक्षा मंत्रालय ने की 659 करोड़ की डील

संक्षेप: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह पहल न केवल सेनाओं की क्षमता बढ़ाएगी बल्कि घरेलू रक्षा उद्योग को भी सुदृढ़ करेगी। विशेषकर घटक निर्माण और कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखलाओं में लगे MSME वर्ग को अवसर मिलने की उम्मीद है।

Thu, 16 Oct 2025 08:11 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
SIG 716 राइफल से लैस होंगे सेना के जवान, रक्षा मंत्रालय ने की 659 करोड़ की डील

रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को भारतीय थल सेना के लिये 7.62x51 मिमी SIG 716 असॉल्ट राइफल हेतु नाइट साइट्स (इमेज इन्टेंसिफायर्स) और संबंधित एसेसरीज की खरीद के लिये ₹659.47 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने यह जानकारी आधिकारिक विज्ञप्ति के माध्यम से दी है।

नया नाइट साइट सैनिकों को स्टारलाइट जैसी कम रोशनी की स्थितियों में भी लगभग 500 मीटर तक के प्रभावी लक्ष्य-सटीकता के साथ निशाना लगाने में सक्षम बनाएगा। यह प्रणाली मौजूदा पीएनएस की तुलना में उल्लेखनीय सुधार देगी और SIG 716 राइफल की लंबी प्रभावी दूरी का पूरा लाभ उठाने में सहायक होगी।

इसकी खरीद के लिए इसे Indian-IDDM कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। इसमें 51% से अधिक देशी सामग्री शामिल है, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इसकी ठेकेदारी एम/एस MKU लिमिटेड (लीड मेंबर) और एम/एस मेडबिट टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. के संघ (कंसोर्टियम) के साथ 15 अक्टूबर 2025 को मिली है।

रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह पहल न केवल सेनाओं की क्षमता बढ़ाएगी बल्कि घरेलू रक्षा उद्योग को भी सुदृढ़ करेगी। विशेषकर घटक निर्माण और कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखलाओं में लगे MSME वर्ग को अवसर मिलने की उम्मीद है।

विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि चरणबद्ध परीक्षण व सत्यापन प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद आपूर्ति शुरू होगी और इसके बाद फील्ड में तैनाती की जाएगी। यह अनुबंध रक्षा क्षेत्र में निर्माण और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की सरकार की नीतियों का अनुकूल उदाहरण माना जा रहा है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Indian Army
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।