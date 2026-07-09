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JK के साथ सबसे बड़ा धोखा है सिंधु जल संधि, क्या बोले भारतीय CM; पाकिस्तान का लिया नाम

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, श्रीनगर
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सिंधु जल संधि को लेकर जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुलकर बात की है। उन्होंने इसे राज्य के साथ हुआ सबसे बड़ा धोखा करार दिया है। साथ ही कहा है कि इस संबंध में भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को जवाब दिया जा चुका है।

JK के साथ सबसे बड़ा धोखा है सिंधु जल संधि, क्या बोले भारतीय CM; पाकिस्तान का लिया नाम

भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि को लेकर जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने इस समझौते को राज्य के साथ सबसे बड़ा धोखा करार दिया है। साथ ही कहा है कि इसके चलते भारत का अपनी ही नदियों पर कंट्रोल नहीं रह गया है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था।

सिंधु जल संधि को निलंबित करने पर पाकिस्तान की ओर से युद्ध की धमकी के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी ओर से तनाव बढ़ाने की कोई गतिविधि नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि यह कभी भी राज्य की जनता के फायदे में नहीं थी।

क्या बोले मुख्यमंत्री

भाषा के अनुसार, उन्होंने कहा, 'सिंधु जल संधि कभी भी जम्मू-कश्मीर के लोगों के हित में नहीं थी। हमने शुरू से ही इस संधि का विरोध किया क्योंकि हमारा मानना ​​था कि यह भारत और पाकिस्तान दोनों की ओर से जम्मू-कश्मीर के साथ किए गए सबसे बड़े अन्याय में से यह एक थी, क्योंकि हमारी अपनी नदियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था।'

अब्दुल्ला ने कहा, ‘हमारी तरफ से तनाव बढ़ाने वाली कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संधि को केवल निलंबित किया गया है, जबकि दूसरी तरफ से धमकियां मिल रही हैं। मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, केंद्र सरकार पहले ही उस पर जवाब दे चुकी है।’

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पाकिस्तान की गीदड़ भभकी

हाल ही में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने युद्ध की गीदड़भभकी दी थी। उन्होंने कहा था कि सिंधु जल के लिए पाकिस्तान जंग लड़ने को भी तैयार था। उन्होंने कहा, 'सिंधु जल संधि पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। अगर हमें भारत से युद्ध भी लड़ना पड़े, तो हम युद्ध लड़ेंगे।'

पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने सोमवार को कहा कि वह सिंधु जल संधि के तहत देश को मिलने वाले पानी की 'वैध हिस्सेदारी' के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी बयान के अनुसार, सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की अध्यक्षता में हुई 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 'यह संकल्प लिया गया कि सरकार के निर्देशों और पाकिस्तान की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप देश के हिस्से का पानी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जाएंगे।'

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इस्लामाबाद में बीते सप्ताह आयोजित एक कार्यक्रम में उपप्रधानमंत्री इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान सिंधु जल संधि को रद्द करने के भारत के फैसले को खारिज करता है और यह संधि 'वैध, बाध्यकारी और प्रभावी' बनी हुई है। उन्होंने कहा था, 'कोई भी पक्ष एकतरफा रूप से ऐसी संधि के तहत अपने दायित्वों को निलंबित या समाप्त नहीं कर सकता है, जिसमें ऐसा कोई प्रावधान ही न हो।'

भारत का क्या है रुख

3 जुलाई को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा, 'सिंधु जल संधि पर मैं वही दोहराऊंगा जो हमने पहले भी कहा है। सिंधु जल संधि पर भारत का रुख अडिग है।' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को निरंतर समर्थन दिए जाने के जवाब में सिंधु जल संधि फिलहाल स्थगित है।

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विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई यह संधि 1960 से ही भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के वितरण और उपयोग को नियंत्रित करती आ रही है।

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निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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