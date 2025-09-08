The first Vande Bharat sleeper train can go to Bihar when will it start know the fare बिहार तक जा सकती है पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, कब से होगी शुरू; जान लें किराया, India News in Hindi - Hindustan
बिहार तक जा सकती है पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, कब से होगी शुरू; जान लें किराया

स्लीपर वंदे भारत में सीसीटीवी कैमरा, मनोरंजन के लिए एलईडी स्क्रीनें, ऑटमैटिक दरवाजे, आधुनिक सुरक्षा उपाय और ट्रेन के अंदर ही अनाउंसमेंट्स जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं। साथ ही ऑनबोर्ड वाईफाई की सुविधा भी है।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 06:23 PM
वंदे भारत एक्सप्रेस में लेट कर सफर करने का मौका जल्द ही मिलने वाला है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि रेलवे दीवाली से पहले ही बड़ी खुशखबरी दे सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। फिलहाल, पटरियों पर दौड़ रहीं वंदे भारत ट्रेनों में चेयर कार की सुविधा थी, लेकिन अब पहली स्लीपर ट्रेन सरपट भागने के लिए तैयार है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सेवाएं दीवाली से पहले शुरू हो सकती हैं। यह ट्रेन बिहार की राजधानी पटना से सुबह 8 बजे निकलेगी और अगले दिन सुबह 7 बजकर 30 मिनट पर नई दिल्ली पहुंचेगी। खास बात है कि इस यात्रा में अभी 12 से 17 घंटे का समय लगता था, जो अब घटकर 11.5 घंटे के आसपास आ सकता है।

कयास लगाए जा रहे हैं कि इस ट्रेन का किराया राजधानी एक्सप्रेस के मुकाबले 10 से 15 प्रतिशत ज्यादा हो सकता है। यह ट्रेन अधिकतम 180 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से भाग सकती है। स्लीपर क्लास होने के कारण यात्रियों को ओवरनाइट यात्रा में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चेयर कार सेगमेंट की तुलना में इस ट्रेन में पहले से ज्यादा सुविधाएं दी गई हैं।

खबर है कि स्लीपर वंदे भारत में सीसीटीवी कैमरा, मनोरंजन के लिए एलईडी स्क्रीनें, ऑटमैटिक दरवाजे, आधुनिक सुरक्षा उपाय और ट्रेन के अंदर ही अनाउंसमेंट्स जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं। खास बात है कि त्योहार के दौरान बिहार से पटना तक का रेल रूट काफी व्यस्त हो जाता है। इससे बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता को फायदे के आसार हैं।

रेल मंत्रालय के अनुसार, ट्रेन में 16 डिब्बे हैं जिन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें एसी प्रथम श्रेणी, एसी 2-टियर और एसी 3-टियर शामिल हैं। इसमें कुल 1128 यात्री सफर कर सकते हैं। ट्रेन में क्रैश बफर्स और अग्नि अवरोधक दीवार है। साथ ही ऑनबोर्ड वाईफाई की सुविधा भी है।

