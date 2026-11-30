डिलिमिटेशन पर लड़ाई जारी है, अस्पताल में शरद पवार से मिलने के बाद बोले राहुल गांधी
विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार रात दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (राकांपा-शप) के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की।
विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार रात दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (राकांपा-शप) के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है, जब अटकलें लगाई जा रही हैं कि पवार की पार्टी परिसीमन विधेयक का समर्थन कर सकती है। दिल्ली रवाना होने से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लड़ाई जारी है। सब ठीक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि हमने अपनी बात रख दी है। उम्मीद है कि उन्होंने (शरद पवार) हमारी बात समझ ली होगी और वह हमारा समर्थन करेंगे। देश हमेशा सर्वोपरि है।
सुप्रिया सुले से नहीं हुई मुलाकात
शिवकुमार ने कहा कि शरद पवार हमेशा धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ खड़े रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि वह विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की मदद करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि ‘इंडिया’ के नेताओं के अस्पताल पहुंचने के समय राकांपा (शप) की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले वहां मौजूद नहीं थीं। रात करीब साढ़े 10 बजे सुप्रिया सुले के ‘वॉट्सऐप स्टेटस’ पर एक संक्षिप्त संदेश दिखाई दिया, जिसमें सिर्फ ‘दिल्ली’ लिखा था।
हाल-चाल लिया
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे समेत प्रतिनिधिमंडल के सदस्य अस्पताल से निकले, लेकिन उन्होंने बाहर इंतजार कर रहे मीडियाकर्मियों से कोई बातचीत नहीं की। 85 वर्षीय शरद पवार डिहाड्रेशन की शिकायत के बाद ब्रीच कैंडी अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में शामिल महाराष्ट्र कांग्रेस के एक नेता ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि राहुल और अन्य नेताओं ने शरद पवार का हालचाल जाना और उनसे परिसीमन विधेयक का समर्थन नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुप्रिया सुले अस्पताल में मौजूद नहीं थीं, लेकिन जब ‘इंडिया’ के नेता वहां पहुंचे, तो उनकी बेटी और दामाद शरद पवार के साथ थे।
इंडिया गठबंधन के समर्थन का अनुरोध
प्रदेश कांग्रेस के नेता ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने शरद पवार से परिसीमन विधेयक का विरोध करने के ‘इंडिया’ के फैसले का समर्थन करने का अनुरोध किया। पवार ने कहा कि वह इस मामले पर चर्चा करेंगे। इससे पहले, प्रतिनिधिमंडल के सदस्य चेन्नई में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के प्रमुख एमके स्टालिन से मुलाकात करने के बाद मुंबई हवाई अड्डे पहुंचे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी मुंबई नहीं आईं। वह स्टालिन से मुलाकात करने के लिए विपक्षी नेताओं के साथ चेन्नई गई थीं। शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे (शिवसेना-उबाठा) के नेता आदित्य ठाकरे और प्रदेश कांग्रेस के नेता हवाई अड्डे पर ‘इंडिया’ के नेताओं की अगवानी के लिए मौजूद थे।
विधेयक के समर्थन का संकेत
बता दें कि आठ सांसदों वाली राकांपा (शप) ने परिसीमन विधेयक का समर्थन करने के संकेत दिए हैं। यह विधेयक 30 नवंबर को लोकसभा में पेश किया जाएगा। पार्टी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उसकी कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले कई मौकों पर संकेत दे चुकी हैं कि उन्हें इस विधेयक का समर्थन करने से परहेज नहीं है। हालांकि सुले के भतीजे और पार्टी विधायक रोहित पवार ने उन्हें एक खुला पत्र लिखकर फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। इससे पहले, रविवार को ‘इंडिया’ के नेता परिसीमन विधेयक को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर करने के लिए द्रमुक प्रमुख स्टालिन से मुलाकात करने चेन्नई पहुंचे थे।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।