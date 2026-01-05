भारत के साथ मिलना चाहिए पूरा जम्मू-कश्मीर, पाकिस्तान का अवैध कब्जा; विदेश से उठी मांग

संक्षेप: ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने एक कार्यक्रम में कहा, 'हमने उस समय लोगों को यह बताने के लिए बड़ी बैठक की थी कि यह अन्याय है कि लोगों को सिर्फ उनके धर्म के आधार पर पुश्तैनी घरों से बाहर निकाला जा रहा है...।

ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने पूरे जम्मू और कश्मीर को भारत में मिलाए जाने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि मैंने पहले भी कश्मीर के कुछ हिस्सों पर पाकिस्ता का कब्जा होने का विरोध किया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वह दशकों पहले से इसे हटाए जाने के समर्थक रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, ब्लैकमैन ने कहा, '...मैंने सिर्फ तब आर्टिकल 370 हटाने की बात नहीं की, जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अपने घोषणापत्र में शामिल किया और लागू किया। मैंने इसके बारे में 1992 में यह बात कही थी, जब जम्मू और कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को बाहर किया जा रहा था।' उन्होंने उस समय की बैठक को याद किया।

ब्रिटिश सांसद ने कहा, 'हमने उस समय लोगों को यह बताने के लिए बड़ी बैठक की थी कि यह अन्याय है कि लोगों को सिर्फ उनके धर्म के आधार पर पुश्तैनी घरों से बाहर निकाला जा रहा है...। मैंने सिर्फ आतंकवाद की ही नहीं, बल्कि जम्मू और कश्मीर रियासत पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे की भी आलोचना की है। मैंने शुरू से कहा है कि जम्मू और कश्मीर रियासत के भारत के शासन के तहत फिर से एक किया जाना चाहिए।'

पहले भी कह चुके हैं यही बात साल 2016 में हिन्दुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ब्लैकमैन ने कहा था, 'पाकिस्तानी बलों ने अवैध रूप से जम्मू और कश्मीर के हिस्से पर कब्जा किया है। उन्हें इसे छोड़कर जाना चाहिए और पूरे जम्मू और कश्मीर को एक अभिन्न अंग की तरह भारत में मिलाया जाना चाहिए। उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, जिन्हें उनके घर से निकाल दिया गया और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कश्मीरी पंडित वापस लौट सकें।'