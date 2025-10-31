हवस नहीं बल्कि प्यार का नतीजा था अपराध, POCSO केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

संक्षेप: युवक पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने और यौन उत्पीड़न का आरोपी पाया गया था। उसे क्रमश: 5 और 6 साल के सश्रम कारावास दिया गया था। सितंबर 2021 में मद्रास हाईकोर्ट ने दोष बरकरार रखा था, जिसके बाद युवक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

POCSO केस में दोषी साबित हुए एक युवक को सुप्रीम कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। दरअसल, कोर्ट ने पाया कि उसने पीड़िता के साथ शादी कर ली है, दोनों का बच्चा है और खुशी से रह रहे हैं। अदालत ने कहा कि यह अपराध हवस नहीं प्यार का नतीजा था। इसके जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने पाया कि दोनों के बीच रिश्ता सहमति से बना था।

बार एंड बेंच के अनुसार, कोर्ट ने कहा, 'पॉक्सो एक्ट के तहत दंडनीय अपीलकर्ता के अपराध पर विचार करते हुए हमने पाया है कि अपराध वासना का नहीं, बल्कि प्यार का नतीजा था। पीड़िता ने खुद ही अपीलकर्ता के माथे पर लगे अपराधी के कलंक को मिटाकर उसके साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने की इच्छा जताई है। वह उस पर निर्भर भी है।'

यहां समझें पूरा केस युवक पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने और यौन उत्पीड़न का आरोपी पाया गया था। उसे क्रमश: 5 और 6 साल के सश्रम कारावास दिया गया था। सितंबर 2021 में मद्रास हाईकोर्ट ने दोष बरकरार रखा था, जिसके बाद युवक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के दौरान दोनों ने मई 2021 में शादी कर ली थी। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो तमिलनाडु स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को आदेश दिया गया कि पीड़िता के बारे में जानकारी जुटाएं। इसके बाद अथॉरिटी ने अदालत को बताया कि दोनों खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रहे हैं और उनका एक बच्चा भी है।

पीड़िता और मामले में दोषी की पत्नी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें पति के साथ रहने की इच्छा जताई है। साथ ही उसने कहा कि वह पति पर निर्भर है और कानूनी कार्यवाही से दूर सामान्य जीवन जीना चाहती है। आरोपी ने भी अदालत से अपील की कि वह आर्टिकल 142 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करे और दोष और सजा को रद्द कर दे।

इसके अलावा शीर्ष न्यायालय की बेंच ने पीड़िता के पिता से बात की और उन्होंने भी आपराधिक कार्यवाही खत्म करने पह सहमति जताई थी। खास बात है कि पिता ने ही केस दर्ज कराया था। इसके बाद कोर्ट ने जांच की थी कि पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए जाने के बाद उसे दोषमुक्त किया जा सकता है या नहीं। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि मानवीय संबंधों को बनाए रखने के लिए और न्याय के लिए कानून के कठोर इस्तेमाल में नरमी रखनी चाहिए।

कोर्ट ने कहा, 'अपीलकर्ता की पत्नी और बच्चे के हितों को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलकर्ता पर यह शर्त लगाना ठीक समझते हैं कि वह अपनी पत्नी और बच्चे को नहीं छोड़ेगा और सम्मान के साथ उनके साथ रहेगा। अगर भविष्य में अपीलकर्ता के मामले में कोई चूक होती है, तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे।'