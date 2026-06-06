CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी गई थी यूथ कांग्रेस के पास, पार्टी अध्यक्ष ने शामिल होने से कर दिया मना

CJP Protest: दिल्ली में 1 हजार पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया, 'अगर वे अनुमति मांगेंगे, तो हम उनके अनुरोध पर विचार करेंगे।' सीजेपी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छह जून को प्रदर्शन की तैयारी की है।

CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर NEET मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। अब खबर है कि सोशल मीडिया से पॉपुलर हुए इस दल को IYC यानी इंडियन यूथ कांग्रेस का साथ नहीं मिला है। कहा जा रहा है कि युवा संगठन ने किसी और दल के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया है। इधर, दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी का कहना है कि CJP की तरफ से कोई अनुरोध पत्र नहीं मिला है।

IYC से मिलने पहुंचे CJP नेता टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि सीजेपी के कई पदाधिकारी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब से मिले थे। हालांकि, अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि उनके बीच में क्या बात हुई। जबकि, चिब ने अखबार को बताया है कि IYC ने साफ कर दिया है कि किसी और संगठन के साथ मंच साझा नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा, '...जो भी संगठन हमारे युवाओं से जुड़े इस मुद्दे को उठाना चाहता है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन किसी और के मंच में शामिल होने की संभावनाएं नहीं हैं।'

समझने गई थी यूथ कांग्रेस रिपोर्ट के अनुसार, यूथ कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि ऑनलाइन पार्टी को शायद यह लगा कि विरोध प्रदर्शन के तरीकों को समझने और संगठन के तालमेल के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मदद लेना जरूरी है। इससे उन्हें जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत करने और बड़े पैमाने पर स्वीकार्यता हासिल करने में भी मदद मिलेगी।

कांग्रेस क्यों है सतर्क टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस इस बात को लेकर अलर्ट है कि सीजेपी का नया आंदोलन राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों का दूसरा 'India Against Corruption' न बन जाए। कांग्रेस के रणनीतिकारों और युवा संगठनों को सीजेपी के तार दूसरे राजनीतिक दल से जुड़े मिले हैं और कांग्रेस ने अपने सदस्यों से सीजेपी को लेकर सतर्क रहने को कहा है।

दिल्ली पुलिस की तैयारी खबर है कि नई दिल्ली में 1 हजार पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया, 'अगर वे अनुमति मांगेंगे, तो हम उनके अनुरोध पर विचार करेंगे।' सीजेपी ने परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छह जून को प्रदर्शन की तैयारी की है।