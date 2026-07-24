आज CJP टीम को अरेस्ट कर लेंगे, मुझे इनपुट मिला है; अभिजीत दीपके का बड़ा दावा
कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले उनका आंदोलन नहीं रुकेगा। अब पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके का दावा है कि उनकी टीम की गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इसे लेकर कुछ नहीं कहा है।
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि उनकी टीम को शाम के समय गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने समर्थकों से शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील की है। खास बात है कि शुक्रवार को सीजेपी और सरकार के प्रतिनिधियों की बैठक होने जा रही है। इससे पहले जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल तोड़ चुके हैं।
दीपके ने कहा, 'और इनपुट मिला है मुझे अभी-अभी कि आज रात को शायद से कॉकरोच जनता पार्टी की टीम है, उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि क्यों अरेस्ट करना है, हम तो शांति से बैठे हुए हैं यहां पर और आज 35 दिन हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत के इतिहास में इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कभी हुआ हो।'
उन्होंने कहा, 'हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। बाबा साहब आम्बेडकर के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम संविधान के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। क्या दिक्कत है आपको भारत के संविधान से जो आप हमें अरेस्ट करना चाहते हैं।'
सरकार को दी चेतावनी
दीपके ने चेतावनी दी है कि गिरफ्तारी जैसे कदम सरकार न उठाए। उन्होंने कहा, 'मैं यह कहना चाहता हूं कि मत कीजिए यह गलती। आपने सोनम सर को यहां से किडनैप करके इस आंदोलन को और बढ़ा बना दिया। फिर आपने दूसरी गलती की। जिन छोटी छोटी बच्चियों के सिर फोड़े, जो पुरुष पुलिस अधिकारियों ने लड़कियों के कपड़े फाड़कर पीटा, उसके बाद ये आंदोलन पूरे देश भर में फैल गया। इसलिए गलती मत कीजिए हमें अरेस्ट करने की। वरना ये आंदोलन और ज्यादा बड़ा होगा।'
आगे क्या है प्लान
दीपके ने कहा, 'मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अगर हमारी टीम को आज रात गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इस आंदोलन को आगे शांतिपूर्ण तरीके से बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। आप लोग कानून को मानने वाले लोग हो। आप लोग कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे, जिससे हमारे देश को नुकसान पहुंचे।'
उन्होंने कहा, 'अगर हमारी टीम को अरेस्ट किया जाता है, तो आंदोलन आप लोगों को पूरे देश के हर एक कोने में बढ़ाना है और बड़ा करना है। याद रहे कि शांतिपूर्ण तरीके से बढ़ाना है। जो हिंसा करेंगे, जो गलत काम करेंगे वो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक नहीं हो सकते। हमें जो भी करना है शांतिपूर्ण तरीके से करना है।'
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े
इससे पहले सीजेपी फाउंडर ने कहा था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। उन्होंने कहा था, 'जंतर-मंतर पर हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। हमें बहुत राहत है कि सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी है, क्योंकि 26 दिन से ज्यादा हो गए थे। उनकी ज़िंदगी इस देश के लिए बहुत कीमती है।' केंद्रीय मंत्रियों के साथ मीटिंग के बारे में उन्होंने कहा, 'मीटिंग किसी न्यूट्रल जगह पर होगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है।'
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें