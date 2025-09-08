चलती कार के सनरूफ के बाहर आ गया बच्चा, फिर...; रूह कांप जाएगी Video देखकर

बेंगलुरु सिटी ट्रैफिक पुलिस ने कार में बच्चों के सनरूफ इस्तेमाल करने को लेकर भी पहले चेतावनी जारी की है। इसे ना सिर्फ सुरक्षा के लिए खतरा, बल्कि जोखिम भरा और सड़क पर मौजूद अन्य लोगों के लिए ध्यान भटकाने वाला बताया गया था।

सड़क पर जाती महंगी कारों से सिर को बाहर निकाले बच्चों के खुशहाल देखना अच्छा तो लगता है, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है। इसका ताजा सबूत कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में देखने को मिला है। यहां सनरूफ से सिर बाहर निकालकर सफर का मजा ले रहा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल, उसका इलाज जारी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, घटना रविवार दोपहर 1 बजे के आसपास विद्यारन्यापुरा की है। हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है लाल टीशर्ट पहने हुए एक बच्चा लाल कार में सवार है और वह सनरूफ के जरिए बाहर देख रहा है। इस दौरान रास्ते में बड़ा लोहे का गेट आता है और इससे पहले कि वह संभल पाता, उसका सिर टकरा जाता है।

खबर है कि घायल बच्चे को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उपचार के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। खास बात है कि पुलिस ने कार चालक को चेतावनी देकर छोड़ दिया है। इधर, वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी पैरेंट्स की लापरवाही और कार चलाने के तरीके की आलोचना कर रहे हैं।