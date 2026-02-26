Hindustan Hindi News
विधानसभा में CM का हुआ विधायक पत्नी से सामना, पूछ लिए राज्य के विकास पर सवाल

Feb 26, 2026 08:11 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि वर्ष 2022 में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित इन तीनों कॉलेजों की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य की बड़ी आबादी पशुपालन और इससे जुड़े आजीविका कार्यों में संलग्न है, इसलिए इन संस्थानों की स्थापना अत्यंत आवश्यक है।

विधानसभा में CM का हुआ विधायक पत्नी से सामना, पूछ लिए राज्य के विकास पर सवाल

मेघालय विधानसभा में तब एक मजेदार मंजर देखने को मिला, जब नेशनल पीपल्स पार्टी (NPP) की विधायक मेहताब चांदी ए संगमा ने मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा से भरी विधानसभा में सवाल पूछ लिए। वाकया प्रश्नकाल का है। दरअसल सवाल-जवाब वाली यह चर्चा इसलिए सुर्खियों में आई क्योंकि लोगों ने पति-पत्नी की जोड़ी को विधानसभा में नीतिगत मामलों पर स्वस्थ बहस करते देखा।

विधायक ने स्थगित पशुपालन शिक्षा परियोजनाओं पर सवाल पूछा, इसपर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाएगा। गांबेग्रे विधायक ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए 2022 में मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित एक पशु चिकित्सा कॉलेज, दो मत्स्य पालन कॉलेज और एक डेरी कॉलेज की प्रगति के बारे में स्पष्टता मांगी। उन्होंने राज्यभर के पशु चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्रों में कर्मियों की कमी की भी चिंता जताई। सरकार की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि इन संस्थानों की योजना पशुपालन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बनाई गई है।

सीएम का वादा

एजेंसी वार्ता के अनुसार, सीएम संगमा ने मंगलवार को विधानसभा में राज्य में एक वेटरनरी कॉलेज, दो मत्स्य (फिशरीज) कॉलेज और एक डेयरी कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की। डीपीआर तैयार करने में देरी के कारणों पर उन्होंने कहा कि भूमि की पहचान और आवश्यक मानव संसाधन की योजना जैसे विभिन्न प्रक्रियाओं के चलते समय लग रहा है। उन्होंने बताया कि वेटरनरी कॉलेज की स्थापना के लिए लगभग 334 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसके लिए 800 एकड़ भूमि किर्डेमकुलाई (री-भोई जिला) में चिन्हित की गई है और इसमें 19 विभाग प्रस्तावित हैं।

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि वर्ष 2022 में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित इन तीनों कॉलेजों की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य की बड़ी आबादी पशुपालन और इससे जुड़े आजीविका कार्यों में संलग्न है, इसलिए इन संस्थानों की स्थापना अत्यंत आवश्यक है।

डॉ. मेहताब ने सदन को बताया कि उन्हें अपने क्षेत्र के लोगों से शिकायतें मिली हैं कि वेटरनरी प्रशिक्षण केंद्रों में मानव संसाधन की कमी है, जिससे पशुधन आधारित आजीविका प्रभावित हो रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है और रिक्त पदों को जल्द भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि मानव संसाधन की कमी को शीघ्र दूर किया जाएगा।

Meghalaya
