अभिजीत दीपके और राहुल गांधी साथ आ जाएं, भाजपा यही चाहती है; खुद बोली पार्टी

अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में होने वाली 1 नवंबर की रैली को समर्थन दे दिया है। अब इसपर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी थी।

भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वह कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्षी गठबंधन को साथ देखना चाहते हैं। हाल ही में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि हम चाहते हैं कि दोनों साथ आए जाएं, तो ताकि एक साथ निपटा जा सके। उनका बयान ऐसे समय पर आया है, जब सीजेपी ने 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाले विपक्ष के प्रदर्शन को समर्थन दे दिया है।

भाजपा प्रमुख नितिन नवीन ने कहा है कि अब खुलकर सामने आ गया है कि सभी INDIA गठबंधन के हैं। रिपब्लिक भारत के कार्यक्रम में इस संबंध में सवाल किया गया था कि कॉकरोच जनता पार्टी ने विपक्षी गठबंधन की रैली को समर्थन दे दिया है। पूछा गया था कि इस घटनाक्रम को वह कैसे देख रहे हैं।

नितिन नवीन का जवाब उन्होंने जवाब दिया, 'हम भी चाहते हैं कि ये जो अराजकों का एक समूह है एक साथ दिखे। ताकि हम इनसे आसानी से निपट सकें। ये जो अलग अलग युद्ध लड़ रहे थे और इतने दिनों तक भ्रम की स्थिति पैदा करने की विषय बता रहे थे कि हम कुछ अलग हैं। अरे ये वही लोग हैं जो पंजाब से फंड लेकर चुनाव लड़ते हैं और पार्टी चलाते हैं। ये आम आदमी पार्टी जो है इसके उन्हीं के शागिर्द हैं। जनता को भ्रम नहीं है। अब यह घोषणा कर रहे हैं कि हम एक ही लोग हैं। हम वही अराजकता के मानसिकता के ब्लॉक हैं जिसका नाम इंडी ब्लॉक है।'

मंगलवार को भी उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेता देश में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के पास मोदी सरकार के विकास कार्यों पर सवाल उठाने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भी विकास की बात होती है तो कुछ लोग उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। नवीन ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता को कभी विकास के मुद्दे पर चर्चा करते नहीं सुना।

CJP ने दिया समर्थन खास बात है कि सीजेपी ने 28 नवंबर को ऐलान कर दिया था कि पार्टी 1 नवंबर की रैली को समर्थन देने जा रही है। घटनाक्रम इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक सीजेपी और कांग्रेस नेतृत्व को एक मंच पर एकसाथ नहीं देखा गया है। हालांकि, दोनों ही मुद्दों को लेकर एक दूसरे का समर्थन करते रहे हैं। गुरुवार को ही पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा था कि सीजेपी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले सभी लोगों के साथ खड़ी है।

10 लाख लोगों के आने का दावा कांग्रेस का दावा है कि रविवार को होने वाली रैली में 10 लाख लोग शामिल होने जा रहा है, जिसे लेकर एक और नया विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। दिल्ली के व्यापारी संगठन इस संबंध में कांग्रेस सांसद से दोबारा विचार करने और दीवाली के बाद तक रैली टालने का अनुरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

इसे लेकर व्यापारियों ने पत्र भी लिखा था और 20 मिनट का समय मांगा था। वहीं, सीजेपी ने भाजपा की हालिया पदयात्रा पर तंज कसा था। भाजपा ने चांदनी चौक समेत कई इलाकों में पदयात्रा की थी।