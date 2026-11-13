विदेशी मेहमानों पर एंट्री बैन से थरूर भड़के, असम के काजीरंगा में भीषण हादसा; टॉप-5 न्यूज

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने हैदराबाद समिट में आने वाले विदेशी मेहमानों की भारत यात्रा पर रोक लगाने वाले सरकार के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने इसे एक शर्म की बात करार दिया।

हैदराबाद में हो रही भारत समिट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। समिट में आने वाले कई विदेशी मेहमानों की एंट्री बैन की वजह से विपक्ष ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इसे शर्म की बात करार दी है। उन्होंने पूछा कि क्या एक गौरवशाली लोकतंत्र इतना कमजोर और असुरक्षित हो गया है, जो आलोचना करने वाली आवाजों को दबा देना चाहता है। उन्होंने कहा कि इन नेताओं को विदेश मंत्रालय से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसके बाद भी इनकी एंट्री रोक दी गई। दूसरी तरफ असम के काजीरंगा में भीषण सड़क हादसा सामने आया है। एक मिनी बस और कंटेनर की टक्कर से 23 लोगों की मौत हो गई है।

लाइव हिन्दुस्तान के साथ पढ़िए देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें... सरकार पर भड़के शशि थरूर हैदराबाद भारत समिट में शामिल होने के लिए आने वाले मेहमानों पर रोक लगाए जाने पर शशि थरूर ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इसे एक शर्म वाला फैसला बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन लोगों को विदेश मंत्रालय से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसके बाद भी अंतिम समय पर इनकी भारत यात्रा रोक दी गई। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बदलना संभव भी नहीं है, क्योंकि समिट हो चुकी है। यह एक शर्म की बात है। पढ़ें पूरी खबर...

असम में भीषण सड़क हादसा, 23 की मौत असम के काजीरंगा में मिनी बस और ट्रक की टक्कर से भीषण हादसा हुआ है। इसमें 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा नेशनल हाईवे-715 पर हाथीकुली टी एस्टेट के पास रंगाजन इलाके में हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि मिनी बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कई यात्री उसके अंदर फंस गए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया। पढ़ें पूरी खबर...

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से इनाम मांगा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा ने 25 लाख डुप्लीकेट वोटर खोजे हैं, इसकी सूची चुनाव आयोग को सौंपी जाएगी। चुनाव आयोग हमें इनाम दे। उन्होंने उम्मीद जताई कि निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग डीजीपी, मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव होम को हटाकर नई तैनाती करेगा। पढ़ें पूरी खबर...