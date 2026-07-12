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रेप का आरोपी कोच बरी, कोर्ट ने कहा- घटना के बाद भी उसी से कोचिंग लेती रही पीड़िता

By Shubham Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश प्रेमल एस. विठलानी ने 10 जुलाई को यह आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि कथित घटना के बाद पीड़िता का जो व्यवहार रहा, उसने उसकी गवाही की विश्वसनीयता पर गहरा संदेह पैदा कर दिया है।

रेप का आरोपी कोच बरी, कोर्ट ने कहा- घटना के बाद भी उसी से कोचिंग लेती रही पीड़िता

महाराष्ट्र की एक विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालत ने 14 साल की छात्रा से दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने के आरोपी एक टेनिस कोच को बरी कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कथित घटना के बाद भी पीड़िता का सामान्य आचरण और बिना किसी शिकायत के उसी कोच से ट्रेनिंग जारी रखना, आरोपी के खिलाफ कानूनी तौर पर तय 'दोषी होने के अनुमान' को खारिज करता है।

पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश प्रेमल एस. विठलानी ने 10 जुलाई को यह आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि कथित घटना के बाद पीड़िता का जो व्यवहार रहा, उसने उसकी गवाही की विश्वसनीयता पर गहरा संदेह पैदा कर दिया है। ऐसी स्थिति में केवल पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं होगा।

क्या था पूरा मामला?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 2023 की है। नवी मुंबई के रहने वाले 40 साल के टेनिस कोच पर कक्षा 9 की एक छात्रा ने आरोप लगाया था। अगस्त और सितंबर 2023 के दौरान ठाणे की एक हाउसिंग सोसाइटी में टेनिस कोर्ट के पास कोच ने उसके साथ दो बार जबरन यौन उत्पीड़न किया।

मामला अक्टूबर 2023 में तब सामने आया जब छात्रा ने पेट में तेज दर्द की शिकायत की। मेडिकल स्कैन और जांच में पता चला कि वह सात हफ्ते की गर्भवती थी, जिसके बाद उसका गर्भपात कराया गया।

अदालत ने क्यों किया बरी? '3 मुख्य वजहें'

अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (IPC) और पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) के सभी आरोपों से बरी करते हुए गवाही में बड़े विरोधाभासों और पुख्ता सबूतों की कमी को रेखांकित किया:

1. घटना के बाद का सामान्य आचरण

अदालत ने नोट किया कि पीड़िता एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है, जहां उसे यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट करने और 'गुड टच-बैड टच' से जुड़ी सेक्स एजुकेशन दी गई थी। इसके बावजूद, कथित घटना के बाद भी वह कोच के साथ बिल्कुल सामान्य रूप से बातचीत करती रही और बिना किसी डर या शिकायत के अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। कोर्ट ने कहा कि यह आचरण गवाही को अविश्वसनीय बनाता है।

2. पॉक्सो की धारा 29 पर कोर्ट की टिप्पणी

आमतौर पर पॉक्सो एक्ट की धारा 29 के तहत यह मान लिया जाता है कि आरोपी दोषी है, जब तक कि वह खुद को बेगुनाह साबित न कर दे।

इस पर कोर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की, "यह माना नहीं जा सकता कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 के तहत धारणा पूर्ण है। कोई भी कानूनी धारणा पूर्ण नहीं होती, उसे झुठलाया जा सकता है। यह धारणा तभी लागू होती है जब अभियोजन पक्ष पहले उन बुनियादी तथ्यों को मजबूती से स्थापित करने में सक्षम हो, जो इस धारणा का आधार बनते हैं। इस मामले में अभियोजन पक्ष ऐसा ठोस आधार बनाने में पूरी तरह विफल रहा।"

3. वैज्ञानिक और पुख्ता सबूतों का अभाव

अदालत ने जांच में कई गंभीर कमियों को भी उजागर किया।

गर्भपात किए गए भ्रूण की फोरेंसिक डीएनए प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट 'अस्पष्ट' रही, जिससे आरोपी का जैविक संबंध साबित नहीं हो सका।

हाउसिंग सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। उसमें सिर्फ कोच और छात्रा सामान्य समय पर आते और जाते हुए दिखाई दिए।

पुलिस ने उन सहेलियों या दोस्तों के बयान दर्ज नहीं किए जो कथित घटना से ठीक पहले पीड़िता के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे।

'सिर्फ आरोपों की गंभीरता के आधार पर सजा नहीं'

अदालत ने अंत में इस बात पर जोर दिया कि कानूनी दोषसिद्धि केवल आरोपों की गंभीरता को देखकर नहीं की जा सकती।

कोर्ट ने कहा, "यह अदालत इस तथ्य से पूरी तरह अवगत है कि एक नाबालिग पीड़िता के खिलाफ दो बार पैठ योग्य यौन उत्पीड़न करने के बेहद गंभीर आरोप हैं। हालांकि, केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर किसी भी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि कानून के समक्ष वे साबित न हों।"

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Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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