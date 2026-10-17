बर्थडे पार्टी के लिए दोस्त को मार डाला, नाबालिगों ने ‘दृश्यम 3’ से लिया आइडिया

ठाणे में 12वीं के दो छात्रों पर 17 वर्षीय दोस्त की हत्या का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, सोने की चेन लूटने, जन्मदिन की पार्टी और बाइक खरीदने के लिए वारदात की गई। आरोपियों ने कथित तौर पर ‘दृश्यम 3’ से आइडिया लिया।

सोने की चेन के लिए 17 साल के दोस्त की हत्या, शव जलाया और मोबाइल बस में फेंका (AI जेनरेटेड तस्वीर)

महाराष्ट्र के ठाणे में जन्मदिन की पार्टी मनाने और मोटरसाइकिल खरीदने की चाह में 12वीं कक्षा के दो छात्रों ने कथित तौर पर अपने 17 वर्षीय सहपाठी की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने छात्र की करीब एक लाख रुपये कीमत की सात ग्राम सोने की चेन लूटने के लिए वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद उन्होंने शव को जलाने और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। आरोपियों ने हाल ही में अजय देवगन की फिल्म ‘दृश्यम 3’ देखी थी और कथित तौर पर अपराध की योजना बनाने तथा सबूत मिटाने के लिए उससे प्रेरणा ली थी।

दोनों नाबालिग आरोपी ठाणे के आजाद नगर के रहने वाले हैं। कसारवडावली पुलिस ने किशोर के लापता होने की जांच के बाद दोनों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) यानी हत्या और धारा 238 यानी सबूत नष्ट करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

24 सितंबर की शाम घर से निकला था छात्र पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पीड़ित 24 सितंबर को शाम करीब सात बजे घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसके पिता ने पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

शुरुआती जांच के दौरान आरोपियों में से एक ने पीड़ित के परिवार और पुलिस को बताया कि उसने किशोर को ब्रह्मांड सर्कल के सामने वाली सड़क से एक अज्ञात युवक के साथ सफेद एक्टिवा स्कूटर पर जाते देखा था। पुलिस के अनुसार, उसने शक से बचने के लिए दुखी होने का दिखावा भी किया।

पुलिस ने लापता छात्र का पता लगाने के लिए 80 से 90 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, लेकिन शुरुआत में कोई सुराग नहीं मिला। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को दोनों नाबालिगों की भूमिका पर संदेह हुआ। इसके बाद उनके मोबाइल फोन के डेटा का विश्लेषण किया गया और दोबारा पूछताछ की गई।

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को नए सिरे से पूछताछ के दौरान आरोपियों में से एक ने कथित तौर पर अपराध कबूल कर लिया। उसकी जानकारी के आधार पर पुलिस शव तक पहुंची।

सिगरेट पीने के बहाने सुनसान जगह पर ले गए जांचकर्ताओं के मुताबिक, आरोपियों ने बताया कि 24 सितंबर की रात वे अपने सहपाठी को सिगरेट पीने के बहाने घोड़बंदर रोड पर ब्रह्मांड फेज-2 के पास एक सुनसान जगह पर ले गए थे। पुलिस के अनुसार, वहां आरोपियों ने चाकू से छात्र पर कई वार किए और फिर पत्थर से उसका चेहरा कुचल दिया। इसके बाद शव को झाड़ियों में छिपा दिया गया।

अगले दिन दोनों आरोपी कथित तौर पर पेट्रोल लेकर दोबारा उसी जगह पहुंचे और सबूत मिटाने के इरादे से शव में आग लगा दी। पुलिस ने गुरुवार को उनकी निशानदेही पर अधजला शव बरामद किया।

मोबाइल फोन चलती बस में फेंका, ताकि पुलिस भटक जाए पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने हत्या के बाद भी पुलिस को गुमराह करने की योजना बनाई थी। उन्होंने पीड़ित का मोबाइल फोन तोड़कर चलती बस में फेंक दिया। उनका कथित मकसद यह था कि फोन की लोकेशन बदलती रहने से पुलिस को लगे कि किशोर अलग-अलग जगहों पर जा रहा है।

पुलिस मोबाइल फोन और टावर लोकेशन के डेटा के जरिए लापता किशोर का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में फोन को बस में फेंकने की कथित योजना जांच को भटकाने के लिए बनाई गई थी।