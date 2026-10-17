बर्थडे पार्टी के लिए दोस्त को मार डाला, नाबालिगों ने ‘दृश्यम 3’ से लिया आइडिया
ठाणे में 12वीं के दो छात्रों पर 17 वर्षीय दोस्त की हत्या का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, सोने की चेन लूटने, जन्मदिन की पार्टी और बाइक खरीदने के लिए वारदात की गई। आरोपियों ने कथित तौर पर ‘दृश्यम 3’ से आइडिया लिया।
महाराष्ट्र के ठाणे में जन्मदिन की पार्टी मनाने और मोटरसाइकिल खरीदने की चाह में 12वीं कक्षा के दो छात्रों ने कथित तौर पर अपने 17 वर्षीय सहपाठी की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने छात्र की करीब एक लाख रुपये कीमत की सात ग्राम सोने की चेन लूटने के लिए वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद उन्होंने शव को जलाने और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। आरोपियों ने हाल ही में अजय देवगन की फिल्म ‘दृश्यम 3’ देखी थी और कथित तौर पर अपराध की योजना बनाने तथा सबूत मिटाने के लिए उससे प्रेरणा ली थी।
दोनों नाबालिग आरोपी ठाणे के आजाद नगर के रहने वाले हैं। कसारवडावली पुलिस ने किशोर के लापता होने की जांच के बाद दोनों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) यानी हत्या और धारा 238 यानी सबूत नष्ट करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
24 सितंबर की शाम घर से निकला था छात्र
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पीड़ित 24 सितंबर को शाम करीब सात बजे घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसके पिता ने पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
शुरुआती जांच के दौरान आरोपियों में से एक ने पीड़ित के परिवार और पुलिस को बताया कि उसने किशोर को ब्रह्मांड सर्कल के सामने वाली सड़क से एक अज्ञात युवक के साथ सफेद एक्टिवा स्कूटर पर जाते देखा था। पुलिस के अनुसार, उसने शक से बचने के लिए दुखी होने का दिखावा भी किया।
पुलिस ने लापता छात्र का पता लगाने के लिए 80 से 90 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, लेकिन शुरुआत में कोई सुराग नहीं मिला। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को दोनों नाबालिगों की भूमिका पर संदेह हुआ। इसके बाद उनके मोबाइल फोन के डेटा का विश्लेषण किया गया और दोबारा पूछताछ की गई।
पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को नए सिरे से पूछताछ के दौरान आरोपियों में से एक ने कथित तौर पर अपराध कबूल कर लिया। उसकी जानकारी के आधार पर पुलिस शव तक पहुंची।
सिगरेट पीने के बहाने सुनसान जगह पर ले गए
जांचकर्ताओं के मुताबिक, आरोपियों ने बताया कि 24 सितंबर की रात वे अपने सहपाठी को सिगरेट पीने के बहाने घोड़बंदर रोड पर ब्रह्मांड फेज-2 के पास एक सुनसान जगह पर ले गए थे। पुलिस के अनुसार, वहां आरोपियों ने चाकू से छात्र पर कई वार किए और फिर पत्थर से उसका चेहरा कुचल दिया। इसके बाद शव को झाड़ियों में छिपा दिया गया।
अगले दिन दोनों आरोपी कथित तौर पर पेट्रोल लेकर दोबारा उसी जगह पहुंचे और सबूत मिटाने के इरादे से शव में आग लगा दी। पुलिस ने गुरुवार को उनकी निशानदेही पर अधजला शव बरामद किया।
मोबाइल फोन चलती बस में फेंका, ताकि पुलिस भटक जाए
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने हत्या के बाद भी पुलिस को गुमराह करने की योजना बनाई थी। उन्होंने पीड़ित का मोबाइल फोन तोड़कर चलती बस में फेंक दिया। उनका कथित मकसद यह था कि फोन की लोकेशन बदलती रहने से पुलिस को लगे कि किशोर अलग-अलग जगहों पर जा रहा है।
पुलिस मोबाइल फोन और टावर लोकेशन के डेटा के जरिए लापता किशोर का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में फोन को बस में फेंकने की कथित योजना जांच को भटकाने के लिए बनाई गई थी।
जन्मदिन की पार्टी और बाइक खरीदने के लिए रची साजिश
पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), जोन-5 प्रशांत कदम ने कहा कि नाबालिग आरोपियों को सबूत मिटाने की अच्छी समझ थी, लेकिन पढ़ाई में वे कमजोर थे। उनके मुताबिक, शुरुआती जांच में अपराध के पीछे एक दोस्त का जन्मदिन मनाने और मोटरसाइकिल खरीदने की इच्छा सामने आई है। पुलिस का कहना है कि दोनों ने ‘दृश्यम 3’ फिल्म देखने के बाद कथित तौर पर अपराध की साजिश रची। मामले में आगे की कार्रवाई दर्ज धाराओं के तहत की जा रही है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें