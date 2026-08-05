तमिलनाडु की राजनीति में सत्तारूढ़ दल द्वारा विपक्षी नेताओं पर पुलिस व कानूनी कार्रवाई करने, मुकदमे दर्ज करने और गिरफ्तारी करने का पुराना इतिहास रहा है। उदयनिधि की गिरफ्तारी ने उस पुराने जख्म को हरा कर दिया है।

कावेरी मुद्दे पर सोमवार (03 अगस्त) को तमिलनाडु के तंजावुर में विपक्षी दल डीएमके की सभा के दौरान अभिनेत्री तृषा कृष्णन पर की गई टिप्पणी के मामले में विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने मंगलवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, 9 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ दुश्मनी को बढ़ावा देने, दंगा भड़काने के इरादे से उकसाने और आपराधिक धमकी देने सहित नौ गंभीर धाराएं लगाई गईं हैं। शिकायतकर्ता ने उदयनिधि और डीएमके आईटी विंग के अधिकारियों पर जानबूझकर महिलाओं का अपमान करने, अभिनेत्री और आम महिलाओं को मानसिक पीड़ा पहुंचाने और सार्वजनिक अशांति फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर घटना का 2:39 मिनट का वीडियो जानबूझकर फैलाने का आरोप लगाया।

दूसरी तरफ, उदयनिधि ने इन आरोपों से इनकार किया है। उदयनिधि ने किसी भी तरह की अपमानजनक टिप्पणी से इनकार करते हुए कहा कि यह विवाद एडिट किए गए और गुमराह करने वाले कंटेंट के प्रसार का नतीजा है। उन्होंने कहा कि ‘कट, कॉपी, पेस्ट’ का इस्तेमाल करके फर्जी खबरें फैलाईं और दावा किया कि मैंने कुछ ऐसा कहा जो मैंने कभी नहीं कहा था। उनकी गिरफ्तारी के फौरन बाद DMK मद्रास हाई कोर्ट जा पहुंची। इस पर हाई कोर्ट ने पूछताछ के बाद उदयनिधि की रिहाई के आदेश दिए। मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु पुलिस को निर्देश दिया कि वे डीएमके विधायक और विपक्ष के नेता उदयनिधि से पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें रिहा कर दे। कोर्ट ने उदयनिधि को भी निर्देश दिया कि जब भी जरूरत हो, वे जांच में सहयोग करें।

विपक्ष ने कार्रवाई की निंदा की, उदयनिधि को भी लपेटा इस बीच, तमिलनाडु की विपक्षी पार्टियों ने उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इसे राजनीतिक बदले की भावना करार दिया। AIADMK के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने बजट सत्र से ठीक एक दिन पहले की गई इस गिरफ्तारी के लिए सरकार की आलोचना की। साथ ही, उन्होंने उदयनिधि के निजी व्यवहार की भी आलोचना की। पलानीस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी लंबे समय से मानती रही है कि उदयनिधि को लगाम लगाने की जरूरत है। उन्होंने बिना सोचे-समझे बोलने और अपने पद की गरिमा को समझे बिना महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने की उनकी आदत की निंदा की। डीएमके का आरोप है कि कावेरी मुद्दे पर सत्ताधारी सरकार की आलोचना करने के बाद टीवीके सरकार ने उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया।

आधी रात में की गई थी करुणानिधि की गिरफ्तारी तमिलनाडु की राजनीति में सत्तारूढ़ दल द्वारा विपक्षी नेताओं पर पुलिस व कानूनी कार्रवाई करने, मुकदमे दर्ज करने और गिरफ्तारी करने का पुराना इतिहास रहा है। जून 2001 में जे. जयललिता की एआईएडीएमके सरकार ने डीएमके प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि को चेन्नई में उनके घर से आधी रात गिरफ्तार करवाया था। उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था। 2001 के उसी फ्लाईओवर मामले में एम.के. स्टालिन (जो उस समय चेन्नई के मेयर और विपक्षी विधायक थे) ने कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण किया था और उन्हें जेल भेजा गया था।

तमिलनाडु में सत्ता बदलने पर हर बार मुकदमेबाजी 1996 में जब एम. डीएमके सत्ता में आई, तो तत्कालीन विपक्षी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज किए गए। दिसंबर 1996 में सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी निदेशालय ने जयललिता को उनके आवास से गिरफ्तार किया।

विपक्षी विधायकों अन्य नेताओं पर मामले किए गए पिछले कुछ वर्षों के दौरान भी राज्य सरकार और पुलिस द्वारा विपक्षी नेताओं व प्रवक्ताओं पर मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले महीने डीएमके के विलाथिकुलम विधायक जीवी मार्कंडयन को सीएम के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

●1991: सत्ता में आते ही जयललिता सरकार ने करुणानिधि की 1989–1991 की पिछली डीएमके सरकार की विभिन्न नीतियों, योजनाओं और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की जांच के लिए आयोग गठित किए थे। मानहानि के केस दर्ज हुए थे।

●1996: जयललिता सरकार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करुणानिधि ने जयललिता, वी.के. शशिकला और उनके मंत्रियों पर मुकदमे दर्ज करवाए और दिसंबर 1996 में जयललिता को जेल भेजा गया।