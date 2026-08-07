Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय की पत्नी संगीता ने तलाक की याचिका वापस ली, केस खत्म

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

संगीता ने अपनी पहले दायर की गई याचिका में पति विजय पर एक्ट्रेस के साथ विवाहेतर संबंध होने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें लगातार मानसिक प्रताड़ना, उपेक्षा और अलगाव का सामना करना पड़ा।

Thalapathy Vijay wife Sangeetha has withdrawn her divorce petition the case is closed
थलपति विजय और उनकी पत्नी संगीता।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय की पत्नी संगीता ने तलाक की याचिका वापस ले ली है। इस तरह यह केस ही खत्म हो गया है। संगीता ने शुक्रवार को चेंगलपट्टू के पास फैमिली कोर्ट में दायर तलाक की याचिका वापस ले ली। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश हुईं। सुनवाई के दौरान उन्होंने अपनी याचिका पर आगे कार्यवाही नहीं करने के कारण बताए। इसके बाद कोर्ट ने उनकी याचिका को वापस लिया हुआ मानते हुए मामले का निपटारा कर दिया। यह जानकारी अदालत के आधिकारिक सूत्रों ने दी है।

ये भी पढ़ें:'मैं ओछी राजनीति में नहीं पड़ना चाहता', उदयनिधि को विजय थलपति ने सुनाई खरी-खरी

संगीता ने अपनी पहले दायर की गई याचिका में पति विजय पर एक्ट्रेस के साथ विवाहेतर संबंध होने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें लगातार मानसिक प्रताड़ना, उपेक्षा और अलगाव का सामना करना पड़ा। याचिका में उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो संबंधित अभिनेत्री को मामले में दूसरी प्रतिवादी के तौर पर शामिल किया जा सकता है। संगीता ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत तलाक की मांग करते हुए कहा था कि उनका वैवाहिक संबंध पूरी तरह टूट चुका है और अब उसे दोबारा बहाल करने की कोई संभावना नहीं है।

ये भी पढ़ें:पानी के लिए गुहार लेकर PM मोदी के पास पहुंचे थलपति विजय, थमा दी मांगों की लिस्ट

पहली याचिका में क्या लगाए गए आरोप

याचिका के अनुसार, साल 2021 से विजय भावनात्मक रूप से उनसे दूर हो गए थे और उनके साथ मौखिक रूप से अपमानजनक बर्ताव किया। संगीता ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें वैवाहिक घर में रहते हुए भी अलग-थलग रहने के लिए मजबूर किया गया। याचिका में बताया गया था कि संगीता और विजय का विवाह पहली बार 10 जुलाई 1998 को ब्रिटेन में रजिस्टर्ड हुआ था। इसके बाद 25 अगस्त 1999 को चेन्नई में पारंपरिक विवाह समारोह आयोजित किया गया।

विजय-संगीता की मुलाकात और शादी

संगीता मूल रूप से श्रीलंकाई तमिल परिवार से ताल्लुक रखती हैं और शादी से पहले विजय की प्रशंसक थीं। दोनों की मुलाकात के बाद रिश्ता आगे बढ़ा और बात शादी तक जा पहुंची। विवाह के बाद संगीता कई वर्षों तक विजय के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आती रहीं और उनके पारिवारिक जीवन में भी अहम भूमिका निभाती रहीं। शादी के बाद दोनों के दो बच्चे हुए। उनके बेटे का नाम जेसन संजय और बेटी का नाम दिव्या साशा है। जेसन संजय फिल्म प्रोडक्शन में रुचि रखते हैं, जबकि दिव्या साशा भी कुछ मौकों पर अपने पिता के साथ नजर आ चुकी हैं।

ये भी पढ़ें:जयललिता-करुणानिधि की राह पर चलेंगे CM थलपति विजय? 26 साल पहले की कहानी याद आई

करीब 27 साल की शादी के बाद विजय और संगीता के रिश्ते में दूरी की खबरें सामने आने लगीं। साल 2026 में संगीता की ओर से चेंगलपट्टू की फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर किए जाने की खबर सामने आई। याचिका में वैवाहिक जीवन से जुड़े कई आरोप और अलग रहने से संबंधित दावे किए गए थे। हालांकि, इन आरोपों पर विजय की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। मामले की सुनवाई कई बार टली और अदालत ने दोनों पक्षों की मौजूदगी से जुड़े निर्देश भी दिए। इस दौरान विजय अपने राजनीतिक करियर में तेजी से आगे बढ़े और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए। इस दौरान उनके पारिवारिक रिश्ते को लेकर चर्चा होती रही।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

और पढ़ें
Vijay Thalapathy Marriage Tamil Nadu
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।