जिस धमाके में निशाने पर थे LK आडवाणी, उसके दोषियों को थलपति विजय सरकार ने दी 60 दिनों की पैरोल; BJP आगबबूला

BJP नेता ने कहा कि जिन दोषियों ने बम लगाने में मदद की, जिससे कई परिवार तबाह हो गए, उन्हें पैरोल देना मृतकों का अपमान और जीवित बचे लोगों के साथ धोखा है।

तमिलनाडु की थलपति विजय सरकार ने 1998 के कोयंबटूर सीरियल बम धमाकों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पांच लोगों को 60 दिनों की पैरोल देने का फैसला किया है। माना जाता है कि इन धमाकों का मुख्य निशाना वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी थे। सरकार के इस फैसले ने राज्य में राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने विजय के नेतृत्व वाली TVK (तमिलगा वेत्री कझगम) सरकार पर आरोप लगाया है कि वह राजनीतिक फायदे के लिए दोषी आतंकवादियों के प्रति नरमी बरत रही है।

BJP ने इसे दोषी आतंकवादियों के प्रति चुनिंदा नरमी करार देते हुए कहा कि यह कदम धमाकों में जान गंवाने वालों का अपमान है और जीवित बचे लोगों के साथ धोखा है। पार्टी ने इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। दूसरी तरफ, सरकार का तर्क है कि इन पांच लोगों को पैरोल देना एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि वे लंबे समय से जेल में हैं और उन्हें वही राहत दी गई है जो अन्य आरोपियों को दी जाती रही है। इस बीच, TVK विधायक वी.एम.एस. मुस्तफा ने एक बयान जारी कर पैरोल के लिए विजय को धन्यवाद दिया है।

60 दिन की पैरोल मिली है बता दें कि मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद अली, मोनाप्पा उर्फ ​​मोहम्मद हसन, मोहम्मद अजम और नवाब खान को जेल से 60 दिन की पैरोल दी है। ये सभी उन धमाकों के दोषी हैं, जिनमें 58 लोग मारे गए थे और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये धमाके BJP नेता लालकृष्ण आडवाणी की एक रैली से ठीक पहले किए गए थे। ये दोषी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन 'अल-उम्मा' से जुड़े हुए थे। अधिकारियों ने पैरोल के लिए निजी कारणों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला दिया है, साथ ही यह भी कहा कि ये दोषी पहले ही 25-30 साल जेल में बिता चुके हैं। BJP का तर्क है कि ये कारण न तो पर्याप्त हैं और न ही अपराध की गंभीरता के हिसाब से उचित हैं।

भाजपा पैरोल देने पर भड़की उधर, तमिलनाडु BJP के प्रवक्ता नारायण तिरुपति ने 'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में TVK सरकार की कड़ी निंदा करते हुए कहा, "निजी कारणों को उस आतंकी हमले की गंभीरता से ऊपर नहीं रखा जा सकता, जो राज्य के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है।" उन्होंने कहा, “प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन 'अल-उम्मा' द्वारा एक चुनावी रैली से पहले किए गए ये धमाके आम नागरिकों की जान लेने की एक सोची-समझी साजिश थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस अपराध को 'बेहद जघन्य' माना था और दोषियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था।”

जीवित बचे लोगों के साथ धोखा BJP नेता ने कहा कि जिन दोषियों ने बम लगाने में मदद की, जिससे कई परिवार तबाह हो गए, उन्हें पैरोल देना मृतकों का अपमान और जीवित बचे लोगों के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्य की जनता को यह संदेश जाता है कि समाज के खिलाफ जंग छेड़ने वालों के साथ भी नरमी बरती जा सकती है। तिरुपति ने कहा, "यह फैसला दोषी आतंकवादियों के प्रति एकतरफा नरमी को दर्शाता है। 58 पीड़ितों की याद और आम जनता की सुरक्षा की मांग है कि इस पैरोल को तुरंत रद्द किया जाए। बीजेपी 60 दिनों के पैरोल आदेश को तुरंत रद्द करने की मांग करती है और जोर देती है कि इस मामले में 'अल-उम्मा' के दोषियों को आगे कोई और रियायत नहीं दी जानी चाहिए।"