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थलपति विजय ने जेन-Z के लिए खोला खजाना, महिलाओं को सोने के सिक्के; पहले बजट में क्या खास?

By Jagriti Kumari
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टीवीके सरकार के पहले बजट में महिलाओं के लिए 'सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी योजना' को 812 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव रखा गया है। हज पर जाने वाले लोगों के लिए सब्सिडी बढ़ा दी गई है।

Thalapathy vijay TVK government
थलपति विजय ने जेन-Z के लिए खोला खजाना

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री थलपति विजय की सरकार ने अपने पहले बजट में जेन-Z के लिए खजाना खोल दिया है। विजय की सरकार ने इस बजट में युवाओं और महिलाओं के साथ-साथ मुसलमानों को भी तोहफा दिया है। इससे पहले विजय के नेतृत्व वाली TVK सरकार ने विधानसभा में गहमा-गहमी के बीच बजट बजट पेश किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विजय और विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन दोनों सदन में मौजूद थे। इससे पहले मंगलवार को उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी और फिर रिहाई के बाद तमिलनाडु की राजनीति गरमा गई थी।

हंगामे के बीच राज्य के वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने TVK सरकार का बजट पेश किया। इस बजट का बड़ा फोकस युवाओं, छात्रों और महिलाओं पर रहा है। विजय की सरकार ने राज्य को 10 लाख करोड़ रुपये के कर्ज के वित्तीय संकट से बाहर निकालने का दावा करते हुए युवाओं और महिलाओं के लिए कई ऐतिहासिक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है।

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Gen-Z और छात्रों के लिए बजट में क्या-क्या?

युवाओं और छात्रों को साधने के लिए TVK सरकार ने बजट में बड़े ऐलान किए हैं। 'वेत्री मणिकणिनि थिट्टम' के तहत कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए लैपटॉप योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं कक्षा 11वीं के छात्र-छात्राओं को साइकिल देने की घोषणा की गई है। इसके लिए 277 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री के. कामराज के नाम पर सरकारी आवासीय स्कूल बनाए जाएंगे। इसके लिए 125 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

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स्कूलों का आधुनिकीकरण भी किया जाएगा। ‘पल्ली निरावु थिट्टम' योजना के तहत सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए 7 करोड़ रुपए की लागत से विशेष अभियान चलाया जाएगा।

विजय की सरकार ने इस दौरान एक बार फिर दोहराया कि वह नीट परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। सरकार ने केंद्र सरकार से इसे रद्द कर 12वीं के अंकों के आधार पर मेडिकल दाखिले पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग की।

महिलाओं को गोल्डन तोहफा

बजट में TVK सरकार ने चुनाव में किए गए अपने वादों को पूरा करते हुए महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए 1,300 करोड़ रुपये से अधिक की गोल्ड असिस्टेंस योजनाओं का ऐलान किया है। शादी के दौरान महिला लाभार्थियों को 8 ग्राम सोने का सिक्का और एक सिल्क साड़ी देने की योजना को मंजूरी दी गई हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देने की योजना के लिए 560 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

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TVK सरकार ने कुछ अन्य बड़ी घोषणाएं भी की हैं–

  • मुसलमानों को भी तोहफा: पहली बार हज यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की सब्सिडी 25,000 से बढ़ाकर 35,000 रूपये कर दी गई है।
  • 200 यूनिट मुफ्त बिजली: घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे को बजट में दोहराया गया है।
  • शराब की दुकानें बंद: सरकार ने 717 शराब दुकानों को बंद करने की घोषणा की है।
  • टेंडरों में कमिशनखोरी पर लगाम: वित्त मंत्री ने कहा कि सीएम विजय ने टेंडरों में कुछ विशेष दलों और व्यक्तियों को मिलने वाले "कट" प्रथा को बंद कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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